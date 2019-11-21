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停駛近40年太平山森林鐵路復活規畫 竟未納入太平山

2019-11-21 12:09聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

停駛近40年太平山森林鐵路復活有望，即將發包進入規畫評估，縣議員陳傑麟等人發現復甦評估的路線只有「平原線」，竟未把山區路線納入；「太平山森林鐵路」及林業史源於太平山，沒有太平山，怎麼會有這段鐵路？怒批縣府的作法本末倒置。

縣政府工商旅遊處表示，規畫評估雖然是從羅東火車站為起點，往上直至土場段，但因為山區路段屬於林務局羅東林管處的管轄範圍，評估最後會納入參考早期「山地線」(土場-太平山)的運輸模式連接太平山，建構完整的森林鐵路旅遊區帶。

西元1914年日本人開始進入太平山，1915年開始砍伐檜木，1924年利用土場至竹林站全長約36.95公里鐵路，沿線設有竹林、歪仔歪、大洲、二萬五、三星、天送埤、清水湖、牛鬥、樂水及土場共10處車站，因鐵路軌距窄，規格約縱貫鐵路的一半，俗稱「五分仔車」，該鐵道直到1979年停駛。

繁榮的羅東鎮因為林業而發展，至今仍留有不少站體遺跡及美好回憶，多年來地方經常提出森林鐵路復甦的聲浪，再創觀光新亮點；直到今年8月行政院拍板定案，最近以930萬元展開「太平山森林鐵道復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展計畫可行性評估計畫」，即將發包。

原鄉縣議員陳傑麟及孫湯玉惠上午質詢時，指出這項評估規畫從羅東為起點直到土場，只做了「平原線」，名為「太平山森林鐵路」竟然沒有把土場以上的太平山一帶納入，缺乏「山地線」還有什麼意義？更不滿930萬元經費，「一毛錢都沒有用在大同鄉的山上」，

陳傑麟說，歷史脈絡必須鋪陳，早年他們原民祖先帶領入山，才能帶動從太平山到羅東鎮的繁榮，如今想要藉由鐵路復活帶動觀光，然吸引遊客必須要講故事，包括史蹟歷史空間及神社等，現在評估規畫捨棄了「山地線」，看不出實質內容，毫無意義。

工旅處表示，「山地線」屬於羅東林管理管轄，未來在評估規畫案中也會呈現，規畫內容會兼顧觀光和交通，並結合人文與環境資源，除了連結太平山鐵道路線外，對於原民部落史蹟、溫泉等觀光資源也都會整體考量。

宜蘭原鄉議員陳傑麟批評「太平山森林鐵路」復甦規劃評估，只做了「平原線」，竟沒有把...
宜蘭原鄉議員陳傑麟批評「太平山森林鐵路」復甦規劃評估，只做了「平原線」，竟沒有把太平山納入，完全沒意義，圖為留下來的竹林站。圖／羅東林管處提供
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宜蘭原鄉議員陳傑麟批評「太平山森林鐵路」復甦規劃評估，只做了「平原線」，竟沒有把...
宜蘭原鄉議員陳傑麟批評「太平山森林鐵路」復甦規劃評估，只做了「平原線」，竟沒有把太平山納入，完全沒意義。記者戴永華／攝影
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早期的「太平山森林鐵路」行駛樣貌，宜蘭原鄉議員陳傑麟批評鐵路復甦規劃評估，只做了...
早期的「太平山森林鐵路」行駛樣貌，宜蘭原鄉議員陳傑麟批評鐵路復甦規劃評估，只做了「平原線」，竟沒有把太平山納入，完全沒意義。圖／羅東林管處提供
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