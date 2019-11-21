2020年太平山迎曙光全攻略 有最佳賞景點與交通管制

2019-11-21 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



到海拔2千公尺太平山上迎接2020年第一道曙光，林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山元旦當天凌晨3點就會開園，入園即可獲贈紀念編號書籤。

同時，太平山迎曙光的全攻略也出爐了，推薦6處日出觀賞點，分別是：太平山莊觀景平台、蹦蹦車站起點月台、翠峰景觀道路(14公里處)觀日台、翠峰湖環山步道(0.8公里處)觀湖平台、翠峰湖環山步道3公里處、望洋山步道終點(1.2公里處)觀景台。

羅東林區管理處表示，太平山位於海拔2000公尺，向來都是賞日出的絕佳地點，在群山環抱之下，有時還會出現美麗壯闊的雲海宛若仙境，日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景緻美不勝收。

據中央氣象局預測資訊顯示，太平山2020年元旦日出時間預估在清晨6點30分到6點50分間，入園遊客可依入園時間、行車狀況、停車位置、景觀選擇等考量，選擇賞日出地點。

在交通管制上，羅東林區管理處指出，進入太平山國家森林遊樂區內第一條道路是「宜專一線」，全長25公里，若要再深入翠峰湖區，則須繼續接行「翠峰景觀道路」，全長16公里。

考量熱門欣賞日出點是位於翠峰景觀道路14公里觀日台，為不讓路幅不寬的道路交通打結，因此元旦當日實施「翠峰景觀道路部分時段單向通行」交通管制，即當日翠峰景觀道路一早開放車輛進入，行駛方向僅能往去程方向(往翠峰湖區)，上午8點過後才可行駛回程方向，以免會車困難，造成交通阻塞。

上午6點30分起至9點期間，翠峰景觀道路入口暫時封閉，不開放車輛進入。若是遊客在翠峰景觀道路14公里觀日台欣賞完日出，因8點前管制車輛不能行駛回程方向，建議可往去程方向再行駛約2公里，抵達翠峰湖區，欣賞冬季才有的限定滿水位翠峰湖美景，行駛至翠峰景觀道路終點後再步行翠峰湖環山步道300公尺即可到達，或是到翠峰山屋品嘗熱飲及選購紀念品。而在太平山莊或蹦蹦車站賞日出的遊客，可就近到服務站販賣部或餐廳。

迎曙光可加碼到鳩之澤溫泉區打卡享優惠，羅東林區管理處表示，元旦當天上午11點前在鳩之澤溫泉區拍照分享至太平山國家森林遊樂區FB粉絲團，可享大眾池(露天SPA、裸湯)每人優惠價150元(冬季原價250元)，讓溫泉暖浴溫暖身心。

為了讓遊客能在鳩之澤溫泉區徐行漫遊自然步道、泡暖湯、煮溫泉蛋，元旦當日，鳩之澤溫泉區提早於上午7點開始營業。