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最美日出秘境 和平島公園CIS入圍金點設計獎最佳設計獎

2019-11-21 09:18聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆和平島公園的CIS品牌識別系統有好消息，不但榮獲2019金點設計獎標章，更從24個國家地區、3091件作品中脫穎而出，入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」。

基隆市和平島公園的CIS品牌識別系統有好消息，不但榮獲 2019金點設計獎標章，...
基隆市和平島公園的CIS品牌識別系統有好消息，不但榮獲 2019金點設計獎標章，更從24個國家地區、3091件作品中脫穎而出，入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」。圖／報系資料照
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亞洲最具有公信力的設計獎項之一「金點設計獎」（Golden Pin Design Award）日前公布標章得主名單，和平島公園的CIS（Corporate Identity System）品牌識別系統不但榮獲 2019金點設計獎標章，更從24個國家地區、3091件作品中脫穎而出，入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」，將於12月5日頒獎典禮揭曉最終得獎結果。

和平島公園由來自基隆在地的團隊經營，以將公園推向國際為目標、以美學做為品牌基礎傳遞思想，將這個20多年的老景點注入新生命。整個企業標誌更以「和」、「平」、「島」三個中文字為基礎做為設計發想，「和」是日出日落的絕美景觀；「平」是綻放在夜空下的千萬年奇岩；「島」則結合海浪與島狀，象徵大地之母孕育島嶼的豐沛生命力。

公園經營團隊圍繞著與自然共存的理念，將解禁的祕境和十大守護岩等，透過商標設計闡述和平島不分晝夜都很美麗的意蘊，讓民眾觀看這個視覺即可直覺性地聯想到和平島景象。

和平島公園說，美國中文網刊曾刊登21個世界最美欣賞日出的拍攝秘境景點，基隆和平島的豆腐岩景觀名列其中，讓台灣美景登上國際。

交通部北觀處指出，和平島原名社寮島，園區內海蝕地形景觀奇特，海岸線因長期受迎風面海蝕及風蝕影響形成，造就很多特殊地形景觀，如海蝕崖、海蝕平台、海蝕溝、海蝕崖、風化窗、獅頭岩、熊頭岩等，最知名的是「豆腐岩」和「萬人堆」（蕈狀石）地形景觀，各異奇趣。現在還有十大奇岩，吸引民眾來探訪。

基隆市和平島公園的CIS品牌識別系統有好消息，不但榮獲 2019金點設計獎標章，...
基隆市和平島公園的CIS品牌識別系統有好消息，不但榮獲 2019金點設計獎標章，更從24個國家地區、3091件作品中脫穎而出，入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」。圖／和平島提供
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基隆市和平島公園的CIS品牌識別系統有好消息，不但榮獲 2019金點設計獎標章，...
基隆市和平島公園的CIS品牌識別系統有好消息，不但榮獲 2019金點設計獎標章，更從24個國家地區、3091件作品中脫穎而出，入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」。圖／和平島提供
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基隆市和平島公園的CIS品牌識別系統有好消息，不但榮獲 2019金點設計獎標章，...
基隆市和平島公園的CIS品牌識別系統有好消息，不但榮獲 2019金點設計獎標章，更從24個國家地區、3091件作品中脫穎而出，入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」。圖／報系資料照
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和平島基隆

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