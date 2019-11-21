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伯朗大道到了？台東197縣道池上路段不再有電桿煞風景

2019-11-21 07:17聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣池上鄉伯朗大道以沒有電桿的美景而聞，但周邊台東197縣道仍有電線桿，池上鄉公所推動197縣道0至2公里路段的電纜線下地及池上至富興段路平工程，完工後打造出2公里長、超過500公頃無電桿稻田地景視野寬廣，吸引遊客駐足拍照，還可串連伯朗大道、漂鳥197裝置藝術、客庄慢城、部落賞星等特色，成為池上、甚至國內最亮眼的景觀道路。

池上鄉11月24日上午8點將舉辦「全民大健走」活動，慶祝完工通車，讓參與民眾親身體驗路平及無電桿的田園美景，希望吸引更多遊客到池上，造訪台東197縣道。

池上鄉公所為打造一條結合農莊及裝置藝術的無電桿藝術大道，積極爭取自來水先更換供水管線、台電及中華電信將纜線下地並移除電桿、路平AC鋪設等工程，歷時1年，耗資6000萬元，相關工程已陸續完成，目前池上鄉從大坡池至天堂路，有超過500公頃沒有電桿的稻田地景。

池上鄉公所表示，過去鮮少有遊客騎單車行經197縣道，現在筆直2公里沒有電線桿的大道上，每天遊客絡繹不絕，多數遊客會駐足拍照留念；明年台東縣政府將在197泥水溪段新造一座景觀橋；在197縣道9公里處嘉武橋段也會拓寛為雙線道，屆時台東197縣道將成為池上，甚至國內最亮眼的景觀道路。

台東197縣道池上鄉內0至2公里路段，電纜線下及池上至富興段路平工程已完工，讓池...
台東197縣道池上鄉內0至2公里路段，電纜線下及池上至富興段路平工程已完工，讓池上田園景觀更優美。記者羅紹平／攝影
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台東裝置藝術伯朗大道單車

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