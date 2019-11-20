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原民會核定「豐羽計畫」 祭典廣場工程經費1億9千萬元

2019-11-20 18:02聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮光復鄉馬太鞍部落祭典廣場及文化場館「豐羽計畫」工程延宕多年，原民會主委夷將‧拔路兒今天到馬太鞍文健站向部落宣布，「豐羽計畫」拍板定案，工程總經費達1億9973萬元，讓部落有固定的場所舉辦豐年祭及展覽，帶動地方發展。

原民會表示，在民國102年補助花蓮縣政府辦理「豐羽計畫」可行性評估，一直遲未動工。夷將Icyang主委上任後，即於106年3月4日現勘瞭解計畫後就確認要興建，並補助規畫設計費565萬元；後來因花蓮縣政府未取得用地及都市計畫變更程序，導致工程未能通過。

原民會於今年8月29日召開部落說明會議，並縣政府在今年10月完成相關作業，原民會隨即核定興建工程計畫，並加碼總經費達1億9973萬元。

夷將Icyang表示，光復鄉Fataan（馬太鞍）部落是東部縱谷阿美族文化重鎮之一，豐羽計畫位置在台9線旁，計畫用地面積超過1.6公頃，除了舞祭場及3483平方公尺的看台，用地其中一半將回饋部落建置祭典廣場，並新建室內面積達1250坪的Fataan文化驛站，包括策畫展覽、大型文化活動、部落商品商店暨產業市集等。

光復鄉長林清水說，「豐羽計畫」歷時多年終於在中央單位及花蓮縣政府協助下，順利取得用地與完成都市計畫變更程序，確定興建部落祭典廣場和文化場館。未來原民舉辦豐年祭將不受天候限制，許多大型文化活動、展覽及在地文創市集也將有地方舉辦。

原民會請花蓮縣政府儘速進行發包工程，如期如質完成施工，即早提供部落一處完善的活動廣場與文化館。

原民會主委夷將‧拔路兒（右一）今宣布，豐羽計畫用地面積超過1.6公頃，並新建室內...
原民會主委夷將‧拔路兒（右一）今宣布，豐羽計畫用地面積超過1.6公頃，並新建室內面積達1250坪的Fataan文化驛站。圖／原民會提供
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原民會核定「豐羽計畫」，工程總經費達1億9973萬元，讓花蓮馬太鞍部落有場所可舉...
原民會核定「豐羽計畫」，工程總經費達1億9973萬元，讓花蓮馬太鞍部落有場所可舉辦豐年祭及展覽。圖／原民會提供
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原民會主委夷將‧拔路兒（右二）今到花蓮馬太鞍文健站宣布，「豐羽計畫」拍板定案，工...
原民會主委夷將‧拔路兒（右二）今到花蓮馬太鞍文健站宣布，「豐羽計畫」拍板定案，工程總經費達1億9973萬元，讓部落有固定的場所舉辦豐年祭及展覽。圖／原民會提供
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豐年祭都市計畫阿美族

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