被誤認是伯朗大道 台東197縣道電桿地下化景更美

2019-11-20 17:20 中央社 台東縣20日電



台東197縣道從池上到台東市區，沿路風景從遼闊稻田到壯麗山海，在各機關努力下電桿地下化，視野更無阻礙，吸引許多民眾駐足拍照，甚至有人誤認為是「伯朗大道」。

池上鄉公所表示，耗資新台幣6000萬元完成197縣道0至2公里電桿地下化工程及池上至富興段路平工程，打造池上鄉從大坡池至天堂路超過500公頃沒有電桿的稻田地景，再結合伯朗大道及漂鳥197裝置藝術，成為一條結合地景、農庄及藝術的「亮點197無電桿藝術大道」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

池上鄉公所指出，施工期間造成民眾不便，歷經自來水換管工程、台電電纜地下化及電桿抽離工程、中華電信的電信桿地下化和光纖埋管工程、路旁大型盆栽吊離工程、人孔蓋下地工程、路平AC鋪設工程等，聯合各事業單位共同開挖施工，歷時一年終於完工。

鄉公所慶祝完工舉辦健走活動，邀民眾24日體驗路平及無電桿美景。

過去鮮少有遊客騎自行車行經197縣道，如今2公里沒有電線桿的筆直大道上遊客絡繹不絕，大家駐足拍照留念，甚至有人誤認為是「伯朗大道」。

台東縣政府計畫明年在197縣道泥水溪段新造一座景觀橋，另將9公里處至嘉武橋段拓寬為雙線道。這條公路將以無電桿稻田地景、裝置藝術、客庄慢城、部落賞星等特色，成為最亮眼的景觀道路。