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羅東小巨蛋不見了？ 宜縣議員發飆質詢各主管通通「罰站」

2019-11-20 16:24聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

陳鴻禧議員（左）飆罵縣府團隊不積極，致使羅東「小巨蛋」不見了，質詢時要求縣府各局...
陳鴻禧議員（左）飆罵縣府團隊不積極，致使羅東「小巨蛋」不見了，質詢時要求縣府各局處主管都「站著」。圖／截自縣議會網路
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宜蘭多雨，羅東鎮長年期待一座小巨蛋，縣議員陳鴻禧今天在議會怒責縣長林姿妙施政報告中，隻字未提「小巨蛋」三個字，且羅東運動公園周邊的機關用地原可做為小巨蛋等用途，疑因縣府團隊爭取不積極，機關用地被變成住宅用地。他一一點名各局處主管說明為何不爭取，當場要他們「站著」，場面尷尬。

對於縣議員質詢，縣府會後表示，羅東地區還有其他更適合的體育場用地，其使用及成本效益更勝這塊機關用地，將積極爭取規畫作為室內體育場館（小巨蛋），而且這塊土地涉及全區百公頃的工保區解編開發進度，如果因為這1公頃多的土地開發，恐拖累全區的財務開發及區段徵收進度。

羅東鎮選出來的國民黨縣議員陳鴻禧今下午質詢時砲聲隆隆，指縣政府去年在前代理縣長陳金德任內，把約100公頃的工業區及保護區用地解編，再把解編區內、運動公園周邊1.3公頃土地從住宅區變為機關用地。陳鴻禧認為，羅東缺乏一座小巨蛋，這塊機關用地做「小巨蛋」最適合，但縣府在今年8月透過都市計畫審議，又變回住宅用地。

據了解，在都審會要變更用地之前，縣政府曾一一詢問各局處，對於這筆用地有何用途？但各局處都未提出使用規畫，也造成機關用地被變回住宅用地的原因之一。

陳鴻禧氣得飆罵，施政報告隻字未提小巨蛋，土地變回住宅區時，所有羅東鎮縣議員也完全不知道；他接著一一點名各單位主管針對這塊土地的使用用途，有何看法？當主管提出用途構想及說明時，陳議員反問幾個月前為何不提出來？怒批縣府罔顧民意、，棄巨蛋，要圖利誰？整個縣府團體都該檢討，10幾個單位主管被要求「站著」繼續聽質詢，直到質詢快結束時才請他們坐下。

縣府隨後以書面說明，針對「擬定羅東都市計畫（治水防災國土復育促進地區）細部計畫案」畫設區域機關用地，計畫作為小巨蛋案，自100年8月起經多次提報宜蘭縣都委會及內政部專案小組審議，已於去年8月29日將原規畫住宅區編列為機關用地(機六用地)，以利治水防災及相關計畫。

期間經過縣府地政處行文所有機關，考量業務及地方需求後，並無使用規畫；另由於機六用地並非無償使用，須有償撥用經費6.25億元，所以在今年8月13日都市計畫委員會第206次會議，審議通過恢復為原使用分區「住宅區」，針對室內運動設施需求部分，縣府會再繼續努力爭取。

陳鴻禧議員飆罵縣府團隊不積極，致使羅東「小巨蛋」不見了，質詢時要求縣府各局處主管...
陳鴻禧議員飆罵縣府團隊不積極，致使羅東「小巨蛋」不見了，質詢時要求縣府各局處主管都「站著」。記者戴永華／攝影
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陳鴻禧議員質詢時飆罵羅東「小巨蛋」不見了，批縣政府罔顧地方民意。記者戴永華／攝影
陳鴻禧議員質詢時飆罵羅東「小巨蛋」不見了，批縣政府罔顧地方民意。記者戴永華／攝影
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小巨蛋羅東都市計畫

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