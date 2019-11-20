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泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換 餐廳老闆娘送愛暖身

2019-11-20 14:39聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市六堵工業間有一間工廠上周六泰勞宿舍失火，40名泰勞都逃出來沒有事，但宿舍的換洗衣物都被燒得精光，沒衣服可換，最近天氣轉冷，附近一間泰式料理餐廳老闆娘發現後，馬上把家中穿不到的衣服全都捐了，也呼籲親朋友好一起捐，連來店的客人也都響應，讓泰勞們感受到台灣人暖暖的心意。

上周六白天時，位在工建路上六堵工業區有一間工廠泰勞宿舍發生火警，沒有人員受傷，研判可能電線走火。當時40名泰勞

倉皇逃出，除了身上穿的衣服外，其他櫃子內換洗衣物多付之一炬。

最近天氣轉涼，基隆還有下雨，附近一家泰式料理餐廳老闆娘，發現泰勞怎麼都只有單薄衣物，泰勞才說，「火災都燒掉了」，老闆娘很善心，回家後周一就把家中自己和老公、小孩的秋冬衣物都整理出來，送了多件外套、上衣、長褲給泰勞，但因泰勞人太多，實在不夠，就號召親朋好友一起送衣，不少常來吃飯的老顧客也響應，回家把穿不到的衣物都捐出來，讓泰勞溫暖身子不會受涼。

老闆娘一名朋友在臉書貼文，請大家家中如果有用不到的二手冬衣，嫌占據家中衣櫥空間，可以捐出來，讓泰勞度過這個寒冬，泰勞都是男性，女性衣物就不用了。

泰勞拿到衣服後都很高興，一名泰勞說，「台灣人，有夠讚」，他很感謝餐廳老闆娘好有愛心。老闆娘自己也是泰國華僑，她說，沒衣服換洗真的很可憐，希望可以幫忙「同鄉」穿暖一點，沒有什麼。

泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換，餐廳老闆娘送愛暖身。記者游明煌／翻攝
泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換，餐廳老闆娘送愛暖身。記者游明煌／翻攝
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泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換，餐廳老闆娘送愛暖身。記者游明煌／翻攝
泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換，餐廳老闆娘送愛暖身。記者游明煌／翻攝
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宿舍基隆

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