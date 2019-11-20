部落文健站長者好去處 原民會承諾不用擔心經費

2019-11-20 14:59 中央社 花蓮縣20日電



原民會主委夷將．拔路兒今天訪視花蓮玉里鎮文健站，說明推動文健站情形；原本一週3日開站的春日文健站長者反映要增為5天，夷將當場允諾「經費不是問題」。

夷將．拔路兒Icyang．Parod一連兩天訪視花蓮縣玉里鎮文健站，上午到馬泰林和春日文健站向長者說明目前政府推動部落文健站的用心與努力。

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夷將說，蔡英文總統2016年上任後，核定長照10年計畫2.0，原住民文健站經費從2017年4月起由長照基金挹注，並於部落廣設文化健康站，讓健康、亞健康的長輩在熟悉的環境「在地老化」。

2019年原住民地區有276站、都會區38站，全國共314個部落文健站，花蓮縣就有63個，且補助經費不斷增加，目前國內65歲以上的原住民長輩有1/4接受文健站的照顧。

夷將指出，因為部落文健站就有照服員需求，2015年全國330名照服員預計2020年將增為1000人，薪資從過去只能領鐘點費到現在月薪新台幣3萬3000元。文健站包含簡易醫療、老人照顧、托育、課後輔導、日間供餐等複合式功能，並可增加就業機會。

他以春日文健站為例表示，2018年政府補助126萬餘元，今年補助240萬餘元；前瞻計畫補助經費則分別為355萬和80萬餘元。而在玉里鎮就有10個文健站，提供30個就業機會。

春日文健站照服員曾美珠告訴中央社記者說，春日文健站於2006年成立，目前4名照服員服務40名65歲以上的長者，一週開站3天，是部落老人家互相慰藉、閒話家常的好去處。

有長者反映春日文健站目前一週開站3天，希望每天都能到文健站交流。夷將說，大家可以討論從明年一月開始改為5天，經費不是問題，長者若身體狀況允許，上午可去務農或做工，中午來文健站共餐，下午安排一些簡易活動，希望大家身體健康、長命百歲。