台東林管處擕手韓國美妝公司 栽植200株樹苗護海岸
2019-11-20 14:24
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
林務局台東林區管理處與韓國天然美妝品牌innisfree合作，今天在成功鎮小馬東段第2522號保安林地舉辦公益植樹活動，和在地居民攜手栽植200株海岸樹苗，為台東海岸防風林貢獻心力。
台東林管處長劉瓊蓮表示，台東海岸線北從長濱至南端達仁，長達176公里，轄管18處海岸保安林，這次韓國innisfree能再次跨國與林管處合辦植樹活動，可說是美麗海岸新綠的延續。
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這次合作植樹的地點位於成功鎮小馬東段第2522號保安林地，是台東林管處轄管第3大海岸保安林，由於該地點風強風沙大，特別植樹防止風沙直接吹襲一旁的小馬社區。
innisfree植樹大使團一行30餘人，今天風塵僕僕的出現在植樹現場，由劉瓊蓮接待歡迎，並代表林管處致贈感謝狀，表達innisfree公司再次支持植樹活動及投入經費認養海岸林營造。
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