開放日限定！畜試所牧草包拍照打卡 集章送明信片

2019-11-20 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



農委會台南區農業改良場、畜產試驗所及台灣種苗改進協會共同舉辦「2019農畜聯合開放日暨第23屆種苗節活動」周六（23日)）登場，難得的研究成果開放參觀，當天開幕典禮也舉辦「2019高產茸鹿評選頒獎」，包含破紀錄及創紀錄獎等獎項，畜試所表示，今年開放日擇定「種原方舟」、「畜試土雞」、「豬事如意」及「智慧牧場」等4項重要研發成果為主軸，展現多年來畜試所對於種原保存與育種工作，如：DNA基因庫保存建置、蘭嶼豬保種、高畜黑豬及畜試土雞選育等重要成果，

同時為因應資訊科技的快速進步與農業缺工問題，在農業智慧4.0計畫中，導入推料餵養牛隻機器人代替日常人工餵養，創新整合WebCam監控設備作為天眼，提供牧場監視保全功能，透過活動讓民眾深刻了解畜產研發的重要性，也強化畜產科普教育的普及性。

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畜試所在開放日，也將牧草打包後用膠膜包起來，可以保存比較長時間，也完成裝飾，開放日展示也供民眾拍照打卡。另「戲遊趣」是今年開放日活動一大亮點！除了安排多項有趣的文創品DIY，例如：小型豬拼板舟、鵝蛋殼、鴕鳥蛋殼彩繪、彩鹽貝殼砂許願瓶及拼豆鑰匙圈製作等，還有互動遊戲─「搶救鴨鴨大冒險」，多品種鴨種在水池中，透過辨別區分後，搶救正確鴨種的親子同樂遊戲。

今年還情商台南郵局設置臨時郵局攤位，同時辦理「農畜傳情」活動，可搭配所贈送的明信片，將自己的心理話寫下、蓋上紀念戳章，寄給心愛的人、情傳千里。民眾在畜試所展區中尋找4項重要成果的活動戳章，集滿後即可至技術服務館1樓兌換明信片贈品，有會吹薩克斯風的豬、會拉琴的牛、打鼓的雞，還有方舟。

畜試所也特別開放有百寶庫之稱的技術服務館「陳列室」，提供預約導覽服務，共計5個場次，每場次人數上限20人，有興趣可在技術服務組1樓現場預約。