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開放日限定！畜試所牧草包拍照打卡 集章送明信片

2019-11-20 13:31聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

農委會台南區農業改良場、畜產試驗所及台灣種苗改進協會共同舉辦「2019農畜聯合開放日暨第23屆種苗節活動」周六（23日)）登場，難得的研究成果開放參觀，當天開幕典禮也舉辦「2019高產茸鹿評選頒獎」，包含破紀錄及創紀錄獎等獎項，畜試所表示，今年開放日擇定「種原方舟」、「畜試土雞」、「豬事如意」及「智慧牧場」等4項重要研發成果為主軸，展現多年來畜試所對於種原保存與育種工作，如：DNA基因庫保存建置、蘭嶼豬保種、高畜黑豬及畜試土雞選育等重要成果，

同時為因應資訊科技的快速進步與農業缺工問題，在農業智慧4.0計畫中，導入推料餵養牛隻機器人代替日常人工餵養，創新整合WebCam監控設備作為天眼，提供牧場監視保全功能，透過活動讓民眾深刻了解畜產研發的重要性，也強化畜產科普教育的普及性。

畜試所在開放日，也將牧草打包後用膠膜包起來，可以保存比較長時間，也完成裝飾，開放日展示也供民眾拍照打卡。另「戲遊趣」是今年開放日活動一大亮點！除了安排多項有趣的文創品DIY，例如：小型豬拼板舟、鵝蛋殼、鴕鳥蛋殼彩繪、彩鹽貝殼砂許願瓶及拼豆鑰匙圈製作等，還有互動遊戲─「搶救鴨鴨大冒險」，多品種鴨種在水池中，透過辨別區分後，搶救正確鴨種的親子同樂遊戲。

今年還情商台南郵局設置臨時郵局攤位，同時辦理「農畜傳情」活動，可搭配所贈送的明信片，將自己的心理話寫下、蓋上紀念戳章，寄給心愛的人、情傳千里。民眾在畜試所展區中尋找4項重要成果的活動戳章，集滿後即可至技術服務館1樓兌換明信片贈品，有會吹薩克斯風的豬、會拉琴的牛、打鼓的雞，還有方舟。

畜試所也特別開放有百寶庫之稱的技術服務館「陳列室」，提供預約導覽服務，共計5個場次，每場次人數上限20人，有興趣可在技術服務組1樓現場預約。

因應全球「非洲豬瘟」疫情拉警報，為了讓大家更認識非洲豬瘟、如何從小細節落實防疫工作，上午也安排「非洲豬瘟防檢疫懶人包」，由專業獸醫師說明；更同步企畫「青農真心話」時段，邀請傑出青農現身說法，也邀請多家廠商業者共襄盛舉，帶來各家主打熱賣產品。

農委會畜產試驗所所長黃振芳展示今年農畜聯合開放日集章送的可愛動物明信片。記者吳淑...
農委會畜產試驗所所長黃振芳展示今年農畜聯合開放日集章送的可愛動物明信片。記者吳淑玲／攝影
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農委會畜產試驗所所長黃振芳展示今年農畜聯合開放日集章送的可愛動物明信片。記者吳淑...
農委會畜產試驗所所長黃振芳展示今年農畜聯合開放日集章送的可愛動物明信片。記者吳淑玲／攝影
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農畜聯合開放日，農委會畜產試驗所打包好的牧草包裝置藝術，供民眾拍照打卡。圖／畜試...
農畜聯合開放日，農委會畜產試驗所打包好的牧草包裝置藝術，供民眾拍照打卡。圖／畜試所提供
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