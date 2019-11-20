台東市建農里民會議 配合焚化廠展延掩埋場使用3年半

2019-11-20 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



台東市建農掩埋場已使用15年，明年4月使用期限屆滿，台東市建農里里長林金寶今天表示，他委託國立台東大學針對里民問卷調查，受訪里民中逾7成反對續約，但經里民會議表決通過在台東焚化廠啟用的前提下，同意在給予市公所3年半緩衝期，讓掩埋場續用至焚化廠啟動。

台東市公所面對迫在眉睫的垃圾危機，也修改掩埋場回饋金辦法，過去市公所將每年500萬的回饋金，全數交由社區發展協會運用在辦活動、環境維護公共支，未來可能直接核發給到里民，如補助里民全年電費。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林金寶表示，建農里委託台東大學公共及文化事務學系進行家戶問卷調查，全里800餘戶，受訪500戶，逾7成里民反對延長掩埋場使用期限，逾9成要求場址要做綠美化。

林金寶強調，掩埋場有沼氣，覆土後也寸草不生，建農里不想變成另一個福德坑，里民要求在啟用焚化廠後，將建農掩埋15年的垃圾全挖出來焚燒，再將場址綠美化，還給建農乾淨的土地。