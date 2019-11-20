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台東市建農里民會議 配合焚化廠展延掩埋場使用3年半

2019-11-20 10:10聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東市建農掩埋場已使用15年，明年4月使用期限屆滿，台東市建農里里長林金寶今天表示，他委託國立台東大學針對里民問卷調查，受訪里民中逾7成反對續約，但經里民會議表決通過在台東焚化廠啟用的前提下，同意在給予市公所3年半緩衝期，讓掩埋場續用至焚化廠啟動。

台東市公所面對迫在眉睫的垃圾危機，也修改掩埋場回饋金辦法，過去市公所將每年500萬的回饋金，全數交由社區發展協會運用在辦活動、環境維護公共支，未來可能直接核發給到里民，如補助里民全年電費。

林金寶表示，建農里委託台東大學公共及文化事務學系進行家戶問卷調查，全里800餘戶，受訪500戶，逾7成里民反對延長掩埋場使用期限，逾9成要求場址要做綠美化

林金寶強調，掩埋場有沼氣，覆土後也寸草不生，建農里不想變成另一個福德坑，里民要求在啟用焚化廠後，將建農掩埋15年的垃圾全挖出來焚燒，再將場址綠美化，還給建農乾淨的土地。

他指出，日前里民會議決議：「建農里可配合焚化廠啟用，再寬限台東市公所續用掩埋場3年半時間，若確定焚化廠無法啟用，建農里掩埋場明年4月就須停用，並請市公所及環保局另提應變計畫」。

台東市建農垃圾掩埋場使用期限明年4月屆滿，當地里民逾7成反對延長垃圾掩埋場使用期...
台東市建農垃圾掩埋場使用期限明年4月屆滿，當地里民逾7成反對延長垃圾掩埋場使用期限。記者羅紹平／攝影
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