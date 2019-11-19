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國旅補助 基隆加碼3波活動

2019-11-19 23:56聯合報 記者游明煌／基隆報導

基隆市府結合旅館公會、海科館、和平島公園加碼3波活動，贈送門票及環保小水壺。 記...
基隆市府結合旅館公會、海科館、和平島公園加碼3波活動，贈送門票及環保小水壺。 記者游明煌／攝影
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配合交通部觀光局國旅秋冬旅遊補助方案，從9月1日起到昨天，基隆市旅館已售出1萬6913間房，第一批補助已滿額。市府向中央再申請2千萬元補助，並結合旅館公會、海科館和平島公園加碼3波活動，贈送海科館、和平島公園門票及環保小水壺。

市長林右昌說，基隆觀光旅遊型態現在變得多元豐富，市府結合住宿業者、和平島和海科館以及推廣基隆好物、特色伴手禮、參加旅展及瑪陵休閒農業，結合觀光業者打團體戰，才能發揮綜合成效。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，第二批2千萬元補助款，每房除有1千元補助，還可領取200元夜市抵用券。另結合旅館公會、海科館、和平島公園加碼送好禮。

第一波17日起已開始，可兌換海科館主題館門票；第二波12月1日起可兌換和平島公園門票；第三波，12月15日起兌換旅行環保小水壺。海科館及和平島公園門票每張票根還可享1次「黃金博物館」免門票入館參觀，市府另送帆布手提袋。

和平島公園董事長翁進全表示，12月推出西班牙異國料理配合。海科館主任徐鳳儀說，隨行眷屬有入館8折優惠，12歲以下孩童免費。旅館商業同業公會理事長林宜南說，秋冬遊自由行補助加碼好禮，吸引遊客來基隆玩。

觀銷處說，共有28家旅宿業者參加，基隆結合東北角及北海岸觀光廊帶，可安排2天1夜或是3天2夜的遊程。基隆嶼、和平島公園、正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠、碧砂漁港、海科館及潮境公園等，附近餐廳、住宿都很受歡迎。

海科館和平島基隆國旅補助

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