「來自大海的訃聞」 綠蠵龜漁網圍頸慘死外木山沙灘

2019-11-19 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市外木山大武崙沙灘今天有民眾發一隻擱淺死亡的綠蠵龜，周圍被塑膠垃圾包圍，頸部及四肢也有魚網纏繞，讓人看心痛。副議長林沛祥晚間在臉書貼出海龜死訊，還寫著這是一封「來自大海的訃聞」，他沉痛呼籲，垃圾不落地要從你我馬上開始做起，不要讓海洋變成最大的垃圾場。

林沛祥說，這是一封來自大海的訃聞，今天早上，收到來自外木山的朋友傳來的訊息，是一隻躺在沙灘上的綠蠵龜，發現時「已無呼吸心跳，沒有家屬認領」，牠的下一站應該是實驗室。

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林沛祥寫道，外木山沙灘是很多大小朋友留下回憶的地方，基隆唯一的沙灘，在夕陽下真的很美。也辛苦環保局的弟兄每天的維護，開車經過時都能看到環保局弟兄開著怪手清理沙灘的身影。但是，清理的速度永遠趕不上垃圾累積的速度，海面上的垃圾迎跟著風跟著流，從五湖四海而來最後留在了這裡。

諷刺的是，今天有民眾在沙灘上發現一隻擱淺死亡的保育類綠蠵龜，死狀甚慘，不只被垃圾包圍，頸部、四肢有漁網纏繞。

林沛祥還說，不知道大家有沒有發現，外木山沙灘的電桿偷偷的消失了，路燈默默地內移了，鏡頭中再也不會有電桿當電燈泡了。這只是一個開始，之後還會有更多的驚喜。