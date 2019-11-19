花蓮玉里稻田腳印 部落遊程融入原民文化

2019-11-19 17:47 中央社 花蓮縣19日電



花蓮193縣道96.5公里處小徑蜿蜒，有玉里天堂路的美名。 圖／水保花蓮分局提供 分享 facebook 已故導演齊柏林曾空拍花蓮稻田中大腳印，令人印象深刻，大腳印所在的玉里鎮春日里織羅部落沿續稻田中腳印，安排許多活動供遊客在田裡用餐、唱歌跳舞，融入阿美族傳統文化。

位於玉里鎮春日里的織羅部落，原名Ceroh，為阿美語中不斷湧入、不斷加入、源源不斷的意思。織羅部落因為齊柏林拍攝紀錄片「看見台灣」，踏勘尋找台灣最美的稻田，因而開啟了一段稻田中邁步向前的大腳印紀錄，讓更多人看見東部農業景觀的美麗。

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織羅部落青農黃偉峰擔任社區發展協會副執行長，他聯合部落年輕人組成「米86」團隊，在花蓮水保分局的輔導之下，以農村再生計畫肩負復育傳統植物葛鬱金的任務；今年執行觀光局花東縱谷國家風景區管理處的部落工作假期計畫，利用稻田腳印為基地設計腳印餐桌遊程。

「米86」團隊執行長黃郁惠接受中央社記者訪問表示，一直很希望透過齊導的腳印喚醒更多人瞭解環境與土地對人的重要；阿美族人認為土地就如同自己的根一樣，沒有了土地就沒有了家。

黃郁惠說，「米86」團隊屬於互相合作的團體，結合部落文健站長者及春日國小師生等一起參與活動，安排米彩繪、製作葛鬱金甜點、品嘗風味餐、採野菜及生態解說等，邀請民眾到春日織羅部落體驗田園風光與文化。

織羅部落是阿美族、客家人和閩南族融合的地方，遊程導覽中也安排遊客參觀客家人信仰奉祀神農大帝的五穀宮，認識地方歷史文化。

黃郁惠說，部落的稻田景致太美了，自己的姪女婚禮特別選在織羅部落的傳統屋舉辦，並在稻田腳印間拍下美麗的畫面。