基隆西定河混濁變色 環保局：家庭汙水排入魚群沒死
2019-11-19 15:48
聯合報 記者游明煌
／即時報導
基隆市西定河附近下水道尚未建置完成，仁愛區光華里長陳世豐今天接獲里民反映，河水大片混濁變色，市府環保局前往採樣，水質有混濁，仍屬中性水質，但溶氧量偏低，不過，尚未發現魚群死亡，附近並無列管工廠，認為是家庭廢水排入，無法消散排入基隆港，造成蓄積混濁。
光華里長陳世豐說，今天上午約10點時接獲里民反映，西定河水顏色怪怪的，整片看過去大量混濁，魚都看不太清楚，水質堪慮。周邊主要都是生活汙水，里辦公室馬上聯絡環保局來查看檢測，了解是否受到汙染。
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市府環保局水質及土壤防治科長林嵐說，附近並無列管工廠，主要都是住家，因附近下水道尚未建置完成，家戶廢水多還是排入河中，撈起來的水混濁，PH值7.43，屬於中性水質，還沒有達到酸鹼汙染的程度。但溶氧量2.13PPM有稍微偏低，但尚未發現魚群有死亡，密切注意中。
林嵐表示，研判是家庭汙水排入，因屬感潮河段，流速很慢，水體擴散及交換不易造成，無法消散排入基隆港，河水蓄積造成混濁。
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