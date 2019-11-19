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秋冬遊基隆再加碼 市府結合業者推住宿3波好禮

2019-11-19 14:57聯合報 記者游明煌／即時報導

配合交通部觀光局國旅秋冬旅遊補助方案，從9月1日起到目前，基隆市旅館已售出1萬6913間房，第一批補助已滿額。市府向中央再申請2千萬補助款，市府並結合旅館公會、海科館和平島公園進行加碼，分別有3波活動，贈送海科館、和平島公園門票及環保小水壺。

市長林右昌說，基隆觀光旅遊型態，現在變多元豐富，能見度提升，促使觀光客消費、促進觀光產業產值是市府努力重點。市府結合住宿業者、和平島和海科館，以及推廣基隆好物、特色伴手禮、參加旅展及瑪陵休閒農業，攜手結合觀光業者打團體戰，發揮綜效。

市府觀銷處長曾姿雯表示，配合觀光局國旅秋冬旅遊補助方案，從9月1日起到目前，基隆市旅館已售出16913間房，第一批補助已滿額。市府向觀光局再申請2千萬補助款，作為旅館秋冬遊補助，旅館公會結合海科館、和平島公園及市府進行加碼，每房除有1千元補助，還可領取200元夜市抵用券。

加碼活動分3波，第一波好禮，自今年11月17日起，開始兌換海科館主題館門票；第二波好禮，自今年12月1日起，開始兌換和平島公園門票；第三波好禮，自12月15日起開始兌換旅行環保小水壺。其中，海科館及和平島公園門票票根，每張票根還可享乙次「黃金博物館」免門票入館參觀。市府加碼提供各旅宿，印有基隆印象帆布手提袋，送給「擴大國旅秋冬遊自由行」補助優惠旅客。

和平島公園董事長翁進全表示，為配合這項活動，和平島公園特別在12月推出西班牙料理，歡迎參加秋冬旅遊的民眾可以來品嘗異國料理，和平島的淵源和西班牙有關，在市長和市府推動下，大家攜手合作，一起促進基隆旅遊發展。海科館主任徐鳳儀表示，除門票優惠之外，隨行眷屬有入館八折優惠，12歲以下孩童免費，最近兩個月還有多項活動，歡迎參與。

旅館商業同業公會理事長林宜南說，活動指定時間內，凡於參與活動基隆市旅宿申請交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊自由行」補助優惠旅客，均可獲得住宿好禮，數量有限送完為止。

秋冬遊基隆再加碼，市府結合業者推住宿3波好禮。記者游明煌／攝影
秋冬遊基隆再加碼，市府結合業者推住宿3波好禮。記者游明煌／攝影
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和平島基隆海科館

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