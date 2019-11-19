基隆瑪陵山藥玩創意特色料理 優惠體驗券有好康

2019-11-19 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



為推廣基隆山藥及瑪陵農產觀光，基隆市政府輔導市區餐廳業者，使用瑪陵著名特色農產基隆山藥，提供多種特色創意料理吸引遊客，如山藥紅豆牛奶、山藥鹹派、山藥生乳卷、山藥特製沙拉瑪沙拉D等，並推出優惠體驗券每張只要299元。市長林右昌今天說，瑪陵休閒農業區非常適合親子家庭旅遊，歡迎來體驗。

市府協助瑪陵5位種植山藥農友，媒合10家餐飲業者進行採購，各家業者針對其專長開發合適的料理內容，如朋廚食品針對其烘培專長開發山藥鹹派與生乳卷，初沐咖啡則開發山藥紅豆牛奶，Gong Yu（共寓生活）則是用創意的想法結合山藥與樹梅開發特製的沙拉瑪沙拉D。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

除瑪陵山藥推廣外，瑪陵休閒農業區也推出專屬的樂活體驗票劵，整合休區資源及特色吸引外地遊客前來。瑪陵樂活體驗票劵經由基隆市政府輔導下瑪陵休閒農業區首次以票劵的形式對外販售。體驗票劵每張299元，可於參與農場體驗特色餐、手作DIY活動、農產品採收體驗或購買伴手禮等，遊客可自行規畫瑪陵休閒農業區遊程，12月1日在參與各農場開賣，一次購買3張票券者另致贈小禮物（可累加），限量2000張。

林右昌說，近年來市府致力於基隆觀光產業的推廣，因此，特別注重瑪陵地區農業的輔導及觀光農業的推廣，瑪陵休閒農業區是個非常適合親子家庭旅遊的地方，不管是農事體驗、歷史導覽、餐廳美食各個項目都是好吃又好玩，只要大家願意前來體驗，這裡保證不會讓大家失望。

林右昌希望透過休區的山產、美景、美食，農遊活動，讓外縣市的遊客了解基隆的山區也是亮麗又富有內涵的地方，未來市府也會持續投入資源，舉辦更多相關的活動，打造多元觀光產業。