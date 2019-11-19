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基隆瑪陵山藥玩創意特色料理 優惠體驗券有好康

2019-11-19 14:04聯合報 記者游明煌／即時報導

為推廣基隆山藥及瑪陵農產觀光，基隆市政府輔導市區餐廳業者，使用瑪陵著名特色農產基隆山藥，提供多種特色創意料理吸引遊客，如山藥紅豆牛奶、山藥鹹派、山藥生乳卷、山藥特製沙拉瑪沙拉D等，並推出優惠體驗券每張只要299元。市長林右昌今天說，瑪陵休閒農業區非常適合親子家庭旅遊，歡迎來體驗。

市府協助瑪陵5位種植山藥農友，媒合10家餐飲業者進行採購，各家業者針對其專長開發合適的料理內容，如朋廚食品針對其烘培專長開發山藥鹹派與生乳卷，初沐咖啡則開發山藥紅豆牛奶，Gong Yu（共寓生活）則是用創意的想法結合山藥與樹梅開發特製的沙拉瑪沙拉D。

除瑪陵山藥推廣外，瑪陵休閒農業區也推出專屬的樂活體驗票劵，整合休區資源及特色吸引外地遊客前來。瑪陵樂活體驗票劵經由基隆市政府輔導下瑪陵休閒農業區首次以票劵的形式對外販售。體驗票劵每張299元，可於參與農場體驗特色餐、手作DIY活動、農產品採收體驗或購買伴手禮等，遊客可自行規畫瑪陵休閒農業區遊程，12月1日在參與各農場開賣，一次購買3張票券者另致贈小禮物（可累加），限量2000張。

林右昌說，近年來市府致力於基隆觀光產業的推廣，因此，特別注重瑪陵地區農業的輔導及觀光農業的推廣，瑪陵休閒農業區是個非常適合親子家庭旅遊的地方，不管是農事體驗、歷史導覽、餐廳美食各個項目都是好吃又好玩，只要大家願意前來體驗，這裡保證不會讓大家失望。

林右昌希望透過休區的山產、美景、美食，農遊活動，讓外縣市的遊客了解基隆的山區也是亮麗又富有內涵的地方，未來市府也會持續投入資源，舉辦更多相關的活動，打造多元觀光產業。

基隆氣候及土壤，極適合原生種基隆山藥生長，是極具營養價值優良食材，無論口感或成分皆屬上品，主因為基隆的生長環境、土質都非常好，基隆市政府近年積極推廣種植。

為推廣基隆山藥及瑪陵農產觀光，基隆市政府輔導市區餐廳業者，使用瑪陵著名特色農產基...
為推廣基隆山藥及瑪陵農產觀光，基隆市政府輔導市區餐廳業者，使用瑪陵著名特色農產基隆山藥，提供多種特色創意料理吸引遊客。記者游明煌／攝影
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為推廣基隆山藥及瑪陵農產觀光，基隆市政府輔導市區餐廳業者，使用瑪陵著名特色農產基隆山藥，提供多種特色創意料理吸引遊客。記者游明煌／攝影
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為推廣基隆山藥及瑪陵農產觀光，基隆市政府輔導市區餐廳業者，使用瑪陵著名特色農產基隆山藥，提供多種特色創意料理吸引遊客。記者游明煌／攝影
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基隆林右昌創意料理

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