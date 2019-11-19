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影／饅頭哥饅頭姊教做饅頭 台東牧心院生笑得好開心

2019-11-19 12:47聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

來自台南市的「饅頭哥哥」林波、「饅頭姊姊」靳寶儀夫婦今天上午來到台東市，指導財團法人台東縣私立牧心智能發展中心的身心障礙院生做饅頭，饅頭姊姊靳寶儀生動且逗趣的帶動唱，讓院生們開懷大笑，現場洋溢笑聲。

牧心公關敖家甄指出，「饅頭哥哥」林波、「饅頭姊姊」靳寶儀夫婦從五年前就展開「環島做饅頭、愛心送幸福」公益活動，帶著兒子跑遍全台灣各鄉鎮，指導各地社會慈善團體如牧心、花蓮特教學校等，教身心障礙的孩子做饅頭，也帶來歡笑。敖家甄表示，今年是饅頭哥及饅頭姊連續第三年來到牧心送愛心。

「饅頭哥哥」林波、「饅頭姊姊」靳寶儀夫婦從五年前就開著小貨車，滿載製作饅頭的工具及食材，跑遍全台各地探望弱勢團體，為弱勢團體免費提供健康養生的饅頭，同時教導身心障礙學生做饅頭，所有費用都是林波夫婦自籌。兩人今年展開環島做愛心饅頭，預定138場，今天來到牧心是第135場。

活動一開始，饅頭姊姊以逗趣的方式指導牧心的院生如何揉饅頭，還搭配改編知名豆漿廣告的 歌詞唱起「饅頭揉來揉去...真好吃，耶」，把製饅頭的過程趣味化，逗得院心生們哈哈大笑，院生們自製的饅頭蒸好出爐後，大家開心的趁熱享用，臉上都有著滿滿的幸福笑容。

「饅頭哥哥」林波、「饅頭姊姊」靳寶儀夫婦今天上午來到台東市牧心智能發展中心的身心...
「饅頭哥哥」林波、「饅頭姊姊」靳寶儀夫婦今天上午來到台東市牧心智能發展中心的身心障礙院生做饅頭，送愛心。記者羅紹平／攝影
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