影／饅頭哥饅頭姊教做饅頭 台東牧心院生笑得好開心
2019-11-19 12:47
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
來自台南市的「饅頭哥哥」林波、「饅頭姊姊」靳寶儀夫婦今天上午來到台東市，指導財團法人台東縣私立牧心智能發展中心的身心障礙院生做饅頭，饅頭姊姊靳寶儀生動且逗趣的帶動唱，讓院生們開懷大笑，現場洋溢笑聲。
牧心公關敖家甄指出，「饅頭哥哥」林波、「饅頭姊姊」靳寶儀夫婦從五年前就展開「環島做饅頭、愛心送幸福」公益活動，帶著兒子跑遍全台灣各鄉鎮，指導各地社會慈善團體如牧心、花蓮特教學校等，教身心障礙的孩子做饅頭，也帶來歡笑。敖家甄表示，今年是饅頭哥及饅頭姊連續第三年來到牧心送愛心。
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「饅頭哥哥」林波、「饅頭姊姊」靳寶儀夫婦從五年前就開著小貨車，滿載製作饅頭的工具及食材，跑遍全台各地探望弱勢團體，為弱勢團體免費提供健康養生的饅頭，同時教導身心障礙學生做饅頭，所有費用都是林波夫婦自籌。兩人今年展開環島做愛心饅頭，預定138場，今天來到牧心是第135場。
活動一開始，饅頭姊姊以逗趣的方式指導牧心的院生如何揉饅頭，還搭配改編知名豆漿廣告的 歌詞唱起「饅頭揉來揉去...真好吃，耶」，把製饅頭的過程趣味化，逗得院心生們哈哈大笑，院生們自製的饅頭蒸好出爐後，大家開心的趁熱享用，臉上都有著滿滿的幸福笑容。
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