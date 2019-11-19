愛台灣美食唯獨這一樣 日本議員：希望有一天能克服
2019-11-19 12:46
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
日本宮崎縣西都市去年7月與宜蘭的羅東鎮締結為姊妹市，西都市議會組成訪問團，今天到羅東鎮公所拜會，受到鎮長吳秋齡與代表會主席李錫欽、鎮民代表會等多人熱烈歡迎，期許兩市鎮深化交流，友誼永固。
訪問團包括日本宮崎縣西都市議員橋口登志郎、曾我部貴博、井上司、井上久昭、北岡四郎、米良弥等6位議員，還有議會事務局職員及通譯等一行8人。
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吳秋齡表示，雙方互訪密切且熱絡，交流文化、觀光、農業、商業等，西都市的太鼓隊、少棒隊與羅東鎮竹林國小聯誼，還分別參與羅東藝穗節踩街、藝穗之夜表演，希望羅東鎮與宜蘭縣的縣民如有機會，到宮崎縣西都市參訪，解他們的人情與文物。
「台灣就是我們的朋友！」橋口登志郎致詞時表示，對這趟行程期待已久，感謝日本災難時，台灣都在第一時間伸出援手，包括311地震、關西豪雨、熊本地震等，讓日本人非常感動。
對台灣美食，橋口登志郎說：「非常喜歡！」不過，他幽默地指出：「只有臭豆腐還沒辦法接受，希望有一天能克服這種獨特的味道。」
今天台日交流，安排座談會，對談民意機關現況、議會開議及質詢、鎮政發展、人口減少因應策略、建築耐震規定、有機農業發展等議題，交換意見。
羅東鎮公所並安排參觀行程，有羅東林業文化園區、北成里「御品蓮休閒農莊農創園區」採蓮、蓮花咖啡DIY，體驗特色農業與地理環境形成的休閒農業，感受羅東的農莊魅力。
鎮公所表示，西都市位於日本九州東南方、宮崎縣中心，歷史文化悠久，有得天獨厚的自然景緻，以擁有日本最大古墳群西都原古墳群聞名，產業型態以農業為主，羅東鎮與西都市締結姊妹市後，兩市鎮持續於教育文化、商業、觀光、農業等議題進行交流互惠，希望相互參訪，增加對彼此歷史文化的了解。
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