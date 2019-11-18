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宜蘭獲第3波秋冬遊補助 12月推溫泉季

2019-11-18 18:45中央社 宜蘭縣18日電

交通部觀光局推出「擴大國旅秋冬遊」補助，宜蘭縣府預估2次補助經費1億6000萬元將於20日用罄，日前再獲補助8000萬元，總補助經費達2億4000萬元，居全台之冠。

此外，縣府表示，秋冬時節正是宜蘭旅遊旺季，「2019冬戀蘭陽溫泉季」將於12月6日至15日盛大舉辦，加上配合秋冬遊加碼的夜市券、溫泉優惠券等措施，提高民眾平日旅遊留宿意願，勢必會再帶動一波宜蘭旅遊熱潮。

縣府指出，「擴大國旅秋冬遊」獎助自9月1日起至12月31日止，宜蘭縣預估20日前用完將近新台幣1億6000萬元的補助經費，顯示整體旅遊市場非常活絡。

縣府表示，因預期經費可能提前用罄，立即積極向交通部觀光局爭取申請第3次補助經費，15日獲觀光局同意再補助8000萬元。

溫泉季夜市

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