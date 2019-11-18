宜蘭獲第3波秋冬遊補助 12月推溫泉季
2019-11-18 18:45中央社 宜蘭縣18日電
交通部觀光局推出「擴大國旅秋冬遊」補助，宜蘭縣府預估2次補助經費1億6000萬元將於20日用罄，日前再獲補助8000萬元，總補助經費達2億4000萬元，居全台之冠。
此外，縣府表示，秋冬時節正是宜蘭旅遊旺季，「2019冬戀蘭陽溫泉季」將於12月6日至15日盛大舉辦，加上配合秋冬遊加碼的夜市券、溫泉優惠券等措施，提高民眾平日旅遊留宿意願，勢必會再帶動一波宜蘭旅遊熱潮。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
縣府指出，「擴大國旅秋冬遊」獎助自9月1日起至12月31日止，宜蘭縣預估20日前用完將近新台幣1億6000萬元的補助經費，顯示整體旅遊市場非常活絡。
縣府表示，因預期經費可能提前用罄，立即積極向交通部觀光局爭取申請第3次補助經費，15日獲觀光局同意再補助8000萬元。
留言