成功鎮旗魚祭及臍橙節23日登場 歡迎來嘗台東美食

2019-11-18 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



一年一度台東縣成功鎮「旗魚祭及臍橙節」將啟動，縣府秘書長陳明仁今天下午1點在記者會上，邀請全國民眾11月23日一起到成功鎮品嘗旗魚料理、臍橙的香甜，「旗」聚台東．美夢「橙」真，活動當天還有千人辦桌，讓參與民眾飽餐成功當地的旗魚美食料理。

成功鎮農會總幹事吳全德表示，臍橙節有食農教育、農業體驗、咖啡及木虌果料理品嘗，重頭戲是臍橙評鑑與試吃，並頒發年度臍橙果王、果后。

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成功新港區漁會理事長李隆榮指出，旗魚祭活動除了多元豐富的表演節目，也有結合新港漁港在地旗魚特色菜色的千人辦桌的饗宴，歡迎大家來成功鎮作客，品嘗在地、當季的海鮮美食。千人辦桌歡迎民眾「認桌」，每桌10人3000元，預訂電話089-851152，新港漁會推廣部。