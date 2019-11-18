宜蘭執行秋冬旅遊補助全台第1 縣府再申請第3波

2019-11-18 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



交通部觀光局推出秋冬旅遊補助，帶動宜蘭住宿情況十分熱絡，目前中央撥補及縣府爭取的二次補助經費共1億6000萬元，即將用罄。縣政府為延續這波旅遊熱潮，再度向交通部觀光局提出補助8000萬元，合計前後三次總補助經費達2億4000萬元，共24萬個房間數受惠，宜蘭執行率居全台之冠。

為刺激國內旅遊市場，中央從今年9月1日起至12月31日推出「擴大國旅秋冬遊」獎助，第一波由中央補助宜蘭8千萬元，費用算是全國最高，使用情況很不錯，費用在上個月就用完了，接著縣府主動向中央再申請8千萬元補助，也將於本月20日用完，旅宿業明顯感受淡季不淡效益。

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根據交通部日前統計，宜蘭縣執行秋冬旅遊補助全台第一名，為了搶搭這波熱潮，宜蘭縣政府積極再向交通部觀光局爭取申請第三次補助經費，並於日前獲同意再補助8000萬元，合計三波補助共達2億4000萬元，無論總金額與執行率都是全國居冠。

縣政府工旅處表示，秋高氣爽，正是享受溫泉泡湯的秋冬時節，冬戀蘭陽溫泉季活動即將於12月6日至15日登場，搭配交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊」專案發酵，再加上秋冬遊加碼的夜市券、溫泉優惠券等措施，好康優惠一連串，勢必再帶動一波宜蘭旅遊熱潮。

宜蘭秋冬旅遊補助的執行率全國第一名，縣政府再申請第三波補助，合計共獲得2億4千萬元經費、24萬個房間受惠。 圖／縣府提供 分享 facebook