花蓮車站電子看板恢復運作 故障原因仍不明
2019-11-18 15:18
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
花蓮車站今天傳出用來告知旅客月台資訊的電子資訊看板故障，螢幕上漆黑一片，只剩左下角的時間還有顯示，旅客不清楚要到哪個月台搭車，台鐵利用廣播通知，並由剪票人員告知旅客，也拿出白板寫上月台資訊，疏導旅客順利上車。台鐵已緊急請廠商檢查，希望看板盡快恢復正常顯示。
台鐵花蓮運務段長吳金添表示，已緊急請廠商來查修，看是不是訊號傳輸問題，要從源頭檢查訊號哪裡斷掉，若是顯示的IC板壞掉就很麻煩，要從台北寄下來才能安裝上去。他坦言這是花蓮車站改建後首次發生此事故，不過都已加強廣播通知旅客，剪票口也有安排人員告知要前往哪個月台搭車，旅客應不受影響。
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台鐵花蓮火車站長林德香指出，上午9時許接獲剪票口票務人員通報，剪票口上方的電子資訊看板字幕突然消失，已通知廠商前來檢修，並準備小白板將車次、月台的動線一一寫上，讓旅客找到上車月台搭車。
林德香說，目前售票口電子資訊看板正常運作，月台資訊看板也沒問題，目前尚未找出故障原因，提醒旅客早點到站確認要前往哪個月台搭車。
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