花蓮議員反對在和平村燒垃圾 環保局：公開甄選通過

2019-11-18 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



為解決垃圾處理問題，花蓮縣政府預計由台泥和平廠窯燒生活垃圾，在3年後正式上路。但有議員質疑，和平火力發電廠已造成污染，現在又把垃圾丟給和平村居民，持反對意見。花蓮環保局回應，台泥和平廠是經由公開評選，希望讓花蓮垃圾不用再運往宜蘭焚燒，有效解決垃圾問題。

花蓮縣議員田韻馨質詢指出，花蓮縣政府計畫將環保公園垃圾運往台泥和平廠窯燒，已長期承受和平火力電廠污染的和平村民持反對意見，不要再傷害當地環境，為何不選在台泥花蓮廠燒垃圾？距離花蓮市中心和環保公園也比較近，若真要拿來和平村燒，縣府應該要說服當地鄉親。

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花蓮縣環保局長饒忠說明，花蓮縣政府依據促進民間參與公共建設法，透過公開BOO（Build Operation Own）案甄選，台泥花蓮廠並未前來投標，只有和平廠來標案，經過評選後制定台泥和平廠窰燒垃圾計畫，已經完成議約，等待契約編定完成後，將由台泥公司進入籌備階段，緊接著將展開環評及氣化爐興建。