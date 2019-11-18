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花蓮議員反對在和平村燒垃圾 環保局：公開甄選通過

2019-11-18 14:51聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

為解決垃圾處理問題，花蓮縣政府預計由台泥和平廠窯燒生活垃圾，在3年後正式上路。但有議員質疑，和平火力發電廠已造成污染，現在又把垃圾丟給和平村居民，持反對意見。花蓮環保局回應，台泥和平廠是經由公開評選，希望讓花蓮垃圾不用再運往宜蘭焚燒，有效解決垃圾問題。

花蓮縣議員田韻馨質詢指出，花蓮縣政府計畫將環保公園垃圾運往台泥和平廠窯燒，已長期承受和平火力電廠污染的和平村民持反對意見，不要再傷害當地環境，為何不選在台泥花蓮廠燒垃圾？距離花蓮市中心和環保公園也比較近，若真要拿來和平村燒，縣府應該要說服當地鄉親。

花蓮縣環保局長饒忠說明，花蓮縣政府依據促進民間參與公共建設法，透過公開BOO（Build Operation Own）案甄選，台泥花蓮廠並未前來投標，只有和平廠來標案，經過評選後制定台泥和平廠窰燒垃圾計畫，已經完成議約，等待契約編定完成後，將由台泥公司進入籌備階段，緊接著將展開環評及氣化爐興建。

饒忠表示，垃圾經過篩選進入氣化爐，讓垃圾分解後再送進水泥窯來燒，利用台灣水泥窯焚燒垃圾，是引用國外循環垃圾的成功案例，未來正式上路後，花蓮的垃圾不用再送到宜蘭處理，才能徹底解決一年上萬噸垃噸掩埋、堆置衍生的環境問題。　

花蓮環保局長饒忠回應，台泥和平廠是經由公開評選，希望讓花蓮垃圾不用再運往宜蘭焚燒...
花蓮環保局長饒忠回應，台泥和平廠是經由公開評選，希望讓花蓮垃圾不用再運往宜蘭焚燒，有效解決垃圾問題。記者王思慧／攝影
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花蓮縣議員田韻馨質詢指出，花蓮縣政府計畫將環保公園垃圾運往台泥和平廠窯燒，已長期...
花蓮縣議員田韻馨質詢指出，花蓮縣政府計畫將環保公園垃圾運往台泥和平廠窯燒，已長期承受和平火力電廠污染的和平村民持反對意見。記者王思慧／攝影
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火力發電廠環評

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