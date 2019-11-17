用樹皮、大理石創作 花蓮市公所展推動原民文化成果

2019-11-17 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／即時報導



花蓮市原住民文化歷史館策展「石時刻客ｘ回溯再建」，邀請國立東華大學原住民民族學院學生林戎依及高鄧麗娟，兩人以樹皮、天然石材等複合式媒材創作。今辦開幕活動，同時結合傳統祭儀記錄及人才培訓以及原民食材運用成果發表，展現花蓮市公所一年來推動原民文化的成果。

樹皮布是台灣阿美族早期的製衣材料，有阿美族血統的林戎依，以樹皮布傳統工藝串起她與祖先、土地及族群的連結，展覽中也回顧她9年的創作歷程。林戎依說，樹皮布是自然又環保的材質，且每一塊樹皮布都有獨特的樹皮紋路，不論用來製成什麼作品，都能呈現與眾不同美感，期待透過展覽，讓參觀民眾能藉此機會認識原住民族傳統生活智慧，及感受不同原住民族文化之美。

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身為大理石材加工業二代的高鄧麗娟，利用大理石的「剩材」，設計出文創工藝品，讓石材走進日常生活，從展出的作品中，可以讓看見石材原本的美麗質地外也具實用性，如收納盒、調味瓶、杯墊，以及富有趣味性的棋盤、積木等等。

除複合式媒材展覽外，現場也展示傳統祭儀紀錄及人才培訓成果，市公所透過田野調查彙整花蓮市12部落歷史故事、名稱及部落發展史等集結成冊，以文本方式保存。現場也展現學員們製作的勇士羽冠及部落誌，並由學員展現古調傳唱。

另外，市公所也與花蓮高級農業職業學校合作，以花草植物作為食材，煮出屬於自己的「原汁原味」，最後加以設計包裝，發展部落特色產業。今天5名指導老師及20名學員，共準備5道料理，不但好吃，擺盤更是呈現高水準，花蓮市長魏嘉賢說，未來也將成立原住民食品班及推動原住民點心盒，希望可以帶動及提升部落產業。