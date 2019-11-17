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花蓮選戰蕭美琴報告政績 黃啟嘉盼教育翻轉偏鄉

2019-11-17 19:43中央社 花蓮縣17日電

花蓮立委選戰，民進黨徵召現任立委蕭美琴，國民黨提名黃啟嘉。蕭美琴今天出刊主文宣，向鄉親報告4年政績；黃啟嘉上午出席讀經會考，敲狀元鐘，盼教育翻轉偏鄉青年的困境。

花蓮唯一一席區域立委蕭美琴，不分藍綠的問政與服務品質素有口碑；耳鼻喉科醫師黃啟嘉今年6月經初選出線，雖是政治素人，但勤跑各項活動，爭取曝光與支持。

蕭美琴今天公布主文宣「蕭美琴向你報告」，向鄉親報告4年來身為花蓮縣區域立委的政績亮點。她說，將陸續派發至花蓮各家戶，也可以在各鄉鎮服務處索取；同時募集友善店家，在店內放置文宣盒及刊物。

蕭美琴介紹，主文宣分為3部分，分別是交通、農業與災後重建專題，呼應口號「會做事，最實在」呈現歷年有感政績，以及詳實整理4年來的質詢、提案和會勘紀錄。

蕭美琴說，各種建設不是喊口號就能達成，希望民眾從這些內容，可以感受到她一步一腳印的努力。近年她促成鐵公路網升級、農產業加值、成立國立海洋資源博物館等重大政策。這些延續性的建設，需要有充分了解過程的人繼續居中協調處理，即使走在非常艱辛的道路上，但是有許多鄉親、好朋友的支持，她願意再為花蓮全力以赴。

黃啟嘉上午出席花蓮縣讀經學會舉辦的第14屆讀經會考，他期許以教育翻轉花蓮偏鄉青年學生的困境，花蓮要有培養人才的教育環境，在地培育在地發展，政府資源應挹注偏鄉教育，培養在地人才，進而留住花蓮人才為地方貢獻。

黃啟嘉指出，他放下聽診器投身選舉，就是要為民服務，希望善用政府資源來建設花蓮、造福民眾，過去看到許多花蓮困境，都必須仰賴政府政策配合。

黃啟嘉表示，這次選舉面臨非常大挑戰與困難，因此「團結」非常重要，泛藍民眾一定要團結，集中選票給國民黨提名參選人，從總統到立委，貫徹完全執政；花蓮僅有一席立委，更應該要團結選票，讓國民黨完全執政，從中央到地方落實各項政策建設大花蓮。

蕭美琴黃啟嘉2020選舉花蓮縣立委2020選舉

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