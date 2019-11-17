黃啟嘉敲狀元鐘 盼翻轉偏鄉教育

2019-11-17 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／即時報導



國民黨提名立委參選人黃啟嘉今參加在中華國小舉辦的花蓮讀經會考，親自敲響狀元鐘。黃啟嘉說，翻轉偏鄉教育是參選政策中非常重要的一環，非常重視教育提升與城鄉平衡，肯定花蓮縣讀經學會推動讀經文化。花蓮縣長徐榛蔚也出席讀經會，認為讀經能落實孩子品德教育，鼓勵參與學子持續精進自己。

黃啟嘉表示，中華文化傳承數千年的經典，集結先賢智慧，幫助兒童熟習歷代文化經典，引導學習聖人至高無上智慧，啓發無窮潛能，奠定優良品德。除此之外，還可增進親子互動及凝聚書香社會，感謝花蓮縣讀經學會推動文化薪傳貢獻。

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黃啟嘉說，教育為人才之本，期許以教育翻轉花蓮偏鄉青年學生，花蓮要有培養人才的教育環境，在地培育在地發展，政府資源應挹注偏鄉教育平衡，培養花蓮人才，進而留住花蓮人才為地方貢獻，從教育到人才培育，讓花蓮不斷提升進步。

「強國必先強種，更要強根」徐榛蔚指出，花蓮縣政府教育理念著重德智體群美五育均衡發展，盼向下扎根中華文化精髓，培育花蓮下一代道德觀念，引發孩子學習興趣與自主自發，縣府未來也將持續推動，讓花蓮孩子都能有高品質讀經教育環境。

花蓮縣讀經學會今舉辦第14屆讀經會考，有28個報考團體，共467位參與會考，以考生自選的經典中抽背闖關方式，須熟讀才過關成為狀元；內場過完關後，外場還設了15關趣味讀經闖關讓孩子體驗，並為通過的考生戴狀元帽、過狀元橋、踩街。