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花蓮消防引進新裝備救災 議員盼編預算統一採購

2019-11-17 17:24聯合報 記者王思慧／即時報導

火場救災除需要訓練有素的消防人員，還要有精良的配備。花蓮縣議員張美慧協助花蓮縣消防局添購一批紅外線熱顯像儀，以及救災燈具等裝備，希望保障第一線消防人員的生命安全。這些新購設備是首次引進台灣，在日前的花蓮市東大門夜市、公園路鬧區火警均派上用場，提升救災戰力。

張美慧表示，每當火警發生，消防隊員要在高溫、濃煙密佈的火場中找尋受困民眾，消防員每分每秒都承受巨大風險，這時「紅外線熱像儀」便能派上用場，成為消防員的「第二隻眼」，運用科技救人，除迅速找到受困者位置、精準掌握火源所在，也能加速撲滅火勢，大幅縮短救火時間。

張美慧協助花蓮縣消防局救災救護第一大隊添購3組個人用的紅外線熱顯像儀，這幾組測溫儀較傳統機型，更加輕巧，便於佩掛在消防服上攜帶進出火場，相較傳統紅外線熱顯像儀不僅方便許多，且價格只要舊款的十分之一，採購門檻更低。

張美慧在8月也協助消防局添購6組充電型鋰電池三腳架防災工作燈具，體積小能夠深入火場各角落，方便救災及火場勘驗等需求。

這批新設備，也在日前不幸發生的東大門夜市、花蓮市公園路店家火災事故，實際上場發揮功能，花蓮市的警義消在第一時間趕往現場救災，使用新裝備救災，降低救災時間與風險，保護民眾生命財產安全。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長朱哲民表示，這2項新裝備，是台灣首次引進，且已在火場上使用過，消防弟兄都認為非常便利，也期待未來能擴及各大隊使用。

張美慧指出，針對此次第一大隊試用的熱顯像儀、三腳架工作燈具等設備反應好，也會建議花蓮縣消防局編列預算統一採購，讓全縣消防人員同步有精良配備，救災更有效率。

花蓮縣議員張美慧協助消防局添購3組個人用的紅外線熱顯像儀，不但輕巧，且價格只要舊...
花蓮縣議員張美慧協助消防局添購3組個人用的紅外線熱顯像儀，不但輕巧，且價格只要舊款的十分之一。圖／花蓮縣議員張美慧提供
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張美慧協助消防局添購6組充電型鋰電池三腳架防災工作燈具，體積小能夠深入火場各角落...
張美慧協助消防局添購6組充電型鋰電池三腳架防災工作燈具，體積小能夠深入火場各角落，方便救災及火場勘驗等。圖／花蓮縣議員張美慧提供
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張美慧消防員

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