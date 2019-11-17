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影/海拔2千公尺太平山出現翻騰「雲瀑」仙境美到爆

2019-11-17 15:46聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

高山天氣變化大時會出現雲海，若巧遇鋒面過境，山谷對流旺盛，風勢翻騰雲層高低滾動，戍了罕見壯觀「雲瀑」。海拔二千公尺的太平山國家森林遊樂區這兩天出現仙境般的雲瀑美景，幸運看到遊客直呼「美到爆」，還有人透過縮時攝影上傳臉書，吸引遊客忍不住衝上山。

林務局羅東林區管理處表示，一般雲海在清晨日出前或傍晚比較容易看到，太陽升起之後，雲層往上升而後四散；太陽下山之後，雲層往下降，凝聚在地面而形成霧。而「雲瀑」的成因主要是鋒面過境，山區氣流不穩定之際，山頂與山谷對流旺盛，氣流越過山脊時，由於稜線兩方氣流、壓力不同所造成的現象。

如果沒有風勢帶動，幾乎靜止不動的是雲海，「雲瀑」會有高低落差，彷如騰雲駕霧的壯觀移動。在一些地理條件適合雲瀑形成的地點，偶有機會見到，特別是最近秋冬季節。

這兩天日夜溫差大，山區也有些風，在太平山國家森林遊樂區的望洋山、見晴步道、宜專一線22到24公里及山毛櫸步道2.4公里至2.6公里披上一層雲瀑，吸引遊客上山。羅東林管處提醒遊客，入冬山區氣溫變化大，上山賞美景，要做好保暖工作及濃霧山區道路的行車安全。

太平山宜專一線22公里到24公里的雲瀑。 圖/羅東林管處提供
太平山宜專一線22公里到24公里的雲瀑。 圖/羅東林管處提供
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望洋山上的雲瀑，美麗又壯觀。 圖/羅東林管處提供
望洋山上的雲瀑，美麗又壯觀。 圖/羅東林管處提供
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太平山毛櫸步道2.4公里至2.6公里之間的雲海。 圖/羅東林管處提供
太平山毛櫸步道2.4公里至2.6公里之間的雲海。 圖/羅東林管處提供
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羅東森林遊樂區太平山

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