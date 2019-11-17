鄰舍節串聯社區共好 花蓮11店家響應送愛

2019-11-17 13:14 中央社 花蓮縣17日電



喚醒大眾對鄰舍忽視的社會問題，芥菜種會發起「2019芥助網鄰舍節」，花蓮縣11家愛心商店響應，捐贈罐頭、食品等物資給社區食物銀行及花蓮少年之家，關懷在地需要。

基督教芥菜種會執行長吳小萍今天接受中央社記者訪問時表示，芥菜種會照顧弱勢族群在台灣服務近70年，近10年開始深入社區服務工作，看見台灣社會問題的根源在社區，因此發起「芥助網」推動社區互助共好行動，串連愛心店家、夥伴教會等近9000家，成立「社區共好點」服務社區弱勢家庭兒童及長者，也透過食物銀行等深耕社區需要。

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吳小萍說，「2019芥助網鄰舍節」的活動概念源自法國的鄰舍節，目的是讓鄰居見面打招呼、互相認識，化解現代人冷漠的心牆。芥助網鄰舍節內容包括巷弄嘉年華、提早打烊做好事等活動。

參與「提早打烊做好事」的愛心店家，營業時間內由老闆帶著員工一起為社區做一件好事，在台北、桃園、新竹、雲林、花蓮等縣市都有愛心店家響應，進行食物捐贈、長者義剪、免費提供空間及茶點陪伴社區長者及孩童等活動，為社區注入更多的關懷與溫暖。

花蓮市一家早餐店老闆林郁榕表示，她3年前創業並成為芥菜種會零錢箱的愛心店家，日前她與員工一起捐贈吐司、蘿蔔糕、熱狗等食物關心弱勢孩子，感到非常有意義。

吉安鄉一家西餐廳送出整箱的義大利麵和鮪魚罐頭，老闆陳依秀說，每個人多付出一點力量，就能讓社區互助動起來。

花蓮少年之家目前安置23名少年，大多未獲得適當教養或家庭失去功能，也有曾遭受虐待、疏忽照顧需中長期保護安置等，少年之家提供就養、就學、就醫照顧，每天需要大量的蔬菜、肉類和水果等生鮮食品，物資募集不容易。

「2019芥助網鄰舍節」11月28日至12月25日將在全台14個縣市、辦理超過65場活動，透過食物共享、手作市集、藝文表演、桌遊、DIY手作等活動，以節慶的歡樂，傳達關懷與互助共好的理念。

12月14日將在新城鄉原住民文化館舉行，其中「1公斤1日捐」邀請民眾響應攜帶新鮮蔬果、常溫保存食物前往，收贈物將由社區食物銀行提供社區弱勢家庭及花蓮少年之家。