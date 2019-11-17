基隆這消防巷道走數十年社區突封 引發既成道路爭議

2019-11-17 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市源遠路188巷原本有一條貫穿社區的道路，人車通行無阻，走了數十年，但最近社區以私有地為由封起來，引發爭議，有人投訴是走很久了是「既成道路」，地面也噴有「消防巷道」，恐影響消防車、救護車救災進出。市府查證後說明，此巷道非「既成道路」，圍起來並沒有違法問題，至於消防巷道，社區設置緊急開啟按鈕及警鈴解決，只要不影響救災即可。

源遠路188巷也有一處大型社區，多年來貫穿社區的一條道路，一直都是通行無阻，附近人車都可經由此道進出、停車，但最近社區將前後出入口都以柵欄阻隔，禁止外車進出，只有住戶有配發遙控鑰匙進出，社區表示，巷道是社區內私有土地範圍，因為停車空間不足，外車常來占位害住戶沒得停才管控。

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「地上畫著消防巷道4個字，可以封嗎？」部分社區民眾擔心半夜發生事故消防車、救護車住不恐延誤救災，社區並無守門的警衛，無法24小時管控柵欄起降，恐生安全疑慮。

市府工務處、都發處曾會勘指該道路屬社區私設通路，非道路範圍也不是既成道路，區分所有權人同意即可，用柵欄圍起只要不妨礙逃生避難，並無違法問題。社區管委會指出，設柵欄經區分所有權人會議通過，並同意設置緊急開啟按鈕及警鈴，因應緊急事故。

消防局指出，柵欄圍起確會影響救災動線，如真有災害發生，必要時會依比例原則，破壞柵欄進入。議員林旻勳表示，尊重社區作法，市府曾會勘認定不違法，但以後區內公共設施維養都得自行負擔。暖暖區長蔡春堂說，尊重社區自主性，建議設緊急開啟方式。

既成道路的認定標準在哪裡？基隆市政府表示，不是一般民眾以為「走久了就是既成道路」，有4項認定標準，大部分案例的情況多屬「方便性」長久使用私人土地，而非「必要性」的通行，只是不想繞遠路。