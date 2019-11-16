國際級野望影展巡迴到花蓮 看電影還可集點抽獎

2019-11-16 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／即時報導



有綠色奧斯卡之稱的「野望影展」，花蓮場今年繼續與多羅滿賞鯨合作，本月17日起至明年18月，每周六、日免費放映，一共20部影片，探討棲地破壞、過度利用等題材，17日下午2時30分，在海礦館播放開幕片《魔幻挪威峽灣Norways Magical Fjords》；欣賞影片還可集點，兌換抽獎券或賞鯨船票。

多羅滿賞鯨副總經理呂世明說，野望影展是國際級的生態影展，每年精心挑選20部國際生態紀錄片，展開為期一年的公益播映，今年是第四年與多羅滿賞鯨合作，在花蓮放映。

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野望影展以「遺傳多樣性」、「物種多樣性」和「生態系多樣性」為選片方向，探討棲地破壞、過度利用、氣候變遷、環境汙染等題材，透過放映，提醒民眾為大自然保護盡一分心力，很值得家中帶著孩子一同觀賞。

呂世明表示，今年的花蓮場次分成兩處，11、12月將在多羅滿賞鯨台海園區海礦館分館（花蓮市華東15號）放映，明年1月則由洄瀾窩青年旅社接力放映。今年精選影片包括《藍色星球II：共同的海洋》、《極限巔峰安地斯》、《北極熊流亡記》、《龐然⼤物螞蟻⼭》、《茱蒂丹契：愛樹成癡》、《與鷹偕⾏》、《地球新荒野：森林》、《野性愛爾蘭》等。

他說，野望影展免費欣賞，每看一場可獲得1個集點，12月底前集滿12點，可免費兌換一張2020年1月1日曙光航班的賞鯨船票；另外，1點可換1張抽獎券，獎品包括賞鯨船票及免費住宿券。