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陶藝、璞石、攝影名家聯展 今起花蓮客家文化會館展出

2019-11-16 19:07聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣客家文化會館今天散發濃濃藝文氣息，客家事務處同時舉辦「返璞歸真-花蓮陶藝、璞石、攝影名家聯展」及「客藝傳藝音飄揚」活動，邀請7名藝術家展出作品、客家歌謠比賽獲獎得主大秀歌喉，現場還有客家假日小市集及手作DIY課程，相當熱鬧。

「返璞歸真」聯展由縣府客家事務處與花蓮縣青溪新文藝學會共同策畫展出，邀請甘淑玲、邱燕慧、馬惠玲、陳福堂、許君蕙、許靜嫻、蓋美英7位藝術家，展出20件陶藝、璞石畫、攝影作品，尤其一顆顆小石頭拼成的璞石畫，相當特別，今天開幕，展出到11月28日。

玉里子弟邱燕慧以色彩多樣的火成岩與安山岩為素材，獨特的色澤與紋理，讓璞石畫散發特殊魅力；許君蕙說，璞石畫的美麗，在於各式各樣的石頭，都是千錘百鍊出來的結晶，石頭的特色是「頑固」，璞石畫卻賦予了柔軟的靈魂。

客家事務處也邀請上月舉辦的「客家之星客家歌謠比賽」各組冠軍的個人或團體，今天下午在客家文化會館演藝堂演唱，花蓮縣客屬會新城分會及山狗大後生樂團，也帶來多首動聽的客家歌曲。

縣府客家事務處長彭偉族表示，藉由舉辦一波波的活動，鼓勵民眾多到客家文化會館暨演藝堂，未來也會以既有的傳統為基礎，持續創新，發揚並推展客家文化。

同時，花蓮市港天宮慶祝36周年宮慶，邀請苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮三媽祖，11月22日晚間起展開3天2夜遶境進香，客家文化會館也是休憩站之一，遶境隊伍將在此停靠並開放信眾鑽轎，客家文化會館旁的萬善廟也會提供免費流動廁所、餐點給信眾使用。

「返璞歸真-花蓮陶藝、璞石、攝影名家聯展」，今起在花蓮客家文化會館展出。記者王燕...
「返璞歸真-花蓮陶藝、璞石、攝影名家聯展」，今起在花蓮客家文化會館展出。記者王燕華／攝影
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「返璞歸真-花蓮陶藝、璞石、攝影名家聯展」今天開幕，許多地方人士出席。記者王燕華...
「返璞歸真-花蓮陶藝、璞石、攝影名家聯展」今天開幕，許多地方人士出席。記者王燕華／攝影
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「返璞歸真-花蓮陶藝、璞石、攝影名家聯展」，今起在花蓮客家文化會館展出。記者王燕...
「返璞歸真-花蓮陶藝、璞石、攝影名家聯展」，今起在花蓮客家文化會館展出。記者王燕華／攝影
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客家文化遶境陶藝

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