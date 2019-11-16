野望影展巡迴花蓮場 17日起每週末免費放映
2019-11-16 18:43中央社 花蓮縣16日電
舉辦多年的野望影展，每年網羅20部國際生態紀錄片，從當年度7月起，展開為期1年的公益播映，花蓮場次將於17日起每週六、日免費放映直至明年1月18日。
野望影展以「遺傳多樣性」、「物種多樣性」和「生態系多樣性」為選片方向，探討棲地破壞、過度利用、氣候變遷、環境污染等題材。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
負責花蓮場次播放的多羅滿賞鯨副總經理呂世明說，透過影片提醒民眾如何減緩破壞速度，挽救地球生態，20部影片都適合中小學學生、家長們一同觀賞。
呂世明說，野望影展第4年與多羅滿合作，花蓮場次11、12月將在多羅滿賞鯨台海園區海礦館分館放映，也是分館開幕的首場活動，明年1月則由洄瀾窩青年旅社接力放映，片名及放映時間則可至多羅滿官網查詢。
他指出，看一場電影就可獲得1個點數，12月底以前集滿12個點數，就可免費兌換一張2020年1月1日曙光航班船票。此外，1個點數還可換1張抽獎券，獎品包括賞鯨船票及免費住宿券，看愈多中獎機會愈高。
留言