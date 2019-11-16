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為溫泉花車嘉年華暖身 花蓮紅面鴨現身車站快閃熱舞

2019-11-16 17:50聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣下周很熱鬧，縣內最大媽祖廟港天宮22日晚間起，首度邀請苗栗白沙屯媽祖前來遶境進香，隔天日本知名的盛岡山車也將在花蓮市區踩街，在地45支踩街隊伍將共襄盛舉，縣府今天出動6隻可愛的紅面鴨在車站等多處快閃熱舞，為活動宣傳，遊客直呼「太萌了」。

可愛的「小萌鴨」今天現身花蓮火車站，一字排開搭乘手扶梯，實在太可愛，立刻引起現場遊客一陣騷動，小鴨們在廣場大跳小朋友最愛的洗腦神曲「Baby Shark」，相當吸睛，吸引許多旅人停下腳步圍觀，紛紛拿起手機拍照。

縣府觀光處代理處長張志翔說，日本盛岡市聞名國內外的盛岡山車遊行，23日將第四度來到花蓮鬧區，縣府結合溫泉與觀光，同步舉辦「太平洋溫泉花車嘉年華」，邀請45支在地隊伍一同踩街，也期盼藉此擴大觀光效益，吸引哈日族、愛好泡湯的民眾一起到花蓮，在市區欣賞日式風味的山車遊行，再到中南區泡湯。

為擴大宣傳「2019太平洋溫泉花車嘉年華」，今舉辦多場暖身活動，邀請超可愛的小萌鴨快閃熱舞，中午在花蓮車站、下午在花蓮市舊鐵道商圈，晚間7時在花蓮市東大門夜市的福町夜市太平洋舞台，小萌鴨群也將再度現身。

張志翔表示，23日盛岡山車遊行當天，在地45組優秀花車及遊行隊伍也將同行，還有首度造訪花蓮的日本三颯舞到場演出，踩街預計從下午5點到晚間9點半，由星空煙火秀啟動，活動結束時再加碼16吋大型焰火秀，現場還推出「集章遊行摸彩歡樂派對」，集滿3個戳章，就有機會抽中智慧型手機及住宿券等大獎，歡迎全國民眾屆時到花蓮一遊。

可愛的花蓮紅面鴨今天現身花蓮火車站，快閃熱舞，為23日大遊行暖身，萌樣吸引遊客爭...
可愛的花蓮紅面鴨今天現身花蓮火車站，快閃熱舞，為23日大遊行暖身，萌樣吸引遊客爭睹。記者王燕華／攝影
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可愛的花蓮紅面鴨今天一字排開搭乘手扶梯現身花蓮火車站，萌樣超吸睛。記者王燕華／攝...
可愛的花蓮紅面鴨今天一字排開搭乘手扶梯現身花蓮火車站，萌樣超吸睛。記者王燕華／攝影
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可愛的花蓮紅面鴨今天現身花蓮火車站，快閃熱舞，為23日大遊行暖身，萌樣吸引遊客爭...
可愛的花蓮紅面鴨今天現身花蓮火車站，快閃熱舞，為23日大遊行暖身，萌樣吸引遊客爭睹。記者王燕華／攝影
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