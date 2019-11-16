台東上里遺址出土文物 串聯卑南及三和史前文化？

2019-11-16 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



台灣卑南史前文化（新石器時代）如何演進到三和史前文化（鐵器時代），台灣史前博物館從搶救上里史前文化遺址，歷時15年2階段探坑挖掘，終於在上里遺址找到失落的聯結，從史前館今年提出的研究總結報告指出，上里遺址是銜接卑南史前文化晚期、三和史前文化早期的文化遺留。

由史前館副研究員李坤修、史前館研究典藏組長葉美珍、專任助理陳柏仰共同主持台東上里遺址調查計畫，總結報告中指出，上里遺址顯呈現出從新石器時代晚期往鐵器文化發展，但還存在一些問題待解，如上里遺址是否為卑南文化與三和文化間的直接聯結傳承？還是前者遷移後，後者接續利用遺址？

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李坤修表示，卑南史前文化距今2300至3500年屬史前石器時代晚期；距今約2300至1000千年左右的香蘭遺址，就是三和文化，此時台灣開始進入鐵器文化。上里遺址距今2500年兼具石器與鐵器遺留，包含卑南文化晚期及三和文化早期兩個發展階段文化，可說是從卑南文化進入上里文化，再往南變成三和文化。

李坤修指出，在上里遺址挖出的陶甕有橋形把，這是卑南文化的主要把手類型；另外也在上里遺址挖出三角形橫把，這是三和文化早期發展出來的陶把類型，是三和文化的代表性特徵之一。此外，上里遺址也挖出與卑南文化相同的几型玉耳玦，挖出不少鐵器遺留物，顯示上里遺址的文化層應跨越卑南文化晚期至三和文化早期。