親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

營區驚傳命案！陸軍關指部少校在寢室暴斃

駐港解放軍步出軍營 浸會大學旁協助清理路障

台東上里遺址出土文物 串聯卑南及三和史前文化？

2019-11-16 17:18聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台灣卑南史前文化（新石器時代）如何演進到三和史前文化（鐵器時代），台灣史前博物館從搶救上里史前文化遺址，歷時15年2階段探坑挖掘，終於在上里遺址找到失落的聯結，從史前館今年提出的研究總結報告指出，上里遺址是銜接卑南史前文化晚期、三和史前文化早期的文化遺留。

由史前館副研究員李坤修、史前館研究典藏組長葉美珍、專任助理陳柏仰共同主持台東上里遺址調查計畫，總結報告中指出，上里遺址顯呈現出從新石器時代晚期往鐵器文化發展，但還存在一些問題待解，如上里遺址是否為卑南文化與三和文化間的直接聯結傳承？還是前者遷移後，後者接續利用遺址？

李坤修表示，卑南史前文化距今2300至3500年屬史前石器時代晚期；距今約2300至1000千年左右的香蘭遺址，就是三和文化，此時台灣開始進入鐵器文化。上里遺址距今2500年兼具石器與鐵器遺留，包含卑南文化晚期及三和文化早期兩個發展階段文化，可說是從卑南文化進入上里文化，再往南變成三和文化。

李坤修指出，在上里遺址挖出的陶甕有橋形把，這是卑南文化的主要把手類型；另外也在上里遺址挖出三角形橫把，這是三和文化早期發展出來的陶把類型，是三和文化的代表性特徵之一。此外，上里遺址也挖出與卑南文化相同的几型玉耳玦，挖出不少鐵器遺留物，顯示上里遺址的文化層應跨越卑南文化晚期至三和文化早期。

上里遺址位於台東縣延平鄉紅葉村上里部落南方，北絲鬮溪右岸海拔約500至550公尺的一片緩坡上，是一處山區遺址。早期是布農族人開發種植苦茶、檳榔等經濟作物，民國93年前由李姓農民將整片緩坡承租下來開闢為農場，因使用大型農業機具整地、耕耘，造成遺址嚴重的破壞，史前館著手文物搶救，挖出6具石板棺墓葬，伴隨豐富陪葬品，主要有600餘件玉質標本及大量陶片、石器如單石、石柱、石輪等。

上里遺址出土的陪葬陶罐特徵與卑南史前晚期至三和史前文化早期的特徵相同，顯示上里遺...
上里遺址出土的陪葬陶罐特徵與卑南史前晚期至三和史前文化早期的特徵相同，顯示上里遺址與卑南及三和史前文化具淵源關係。圖／史前館
分享
上里遺址出土的鐵器文化遺留（如圖），三和史前文化早期也出土鐵器遺留，讓兩者具有關...
上里遺址出土的鐵器文化遺留（如圖），三和史前文化早期也出土鐵器遺留，讓兩者具有關聯性。圖／史前館
分享
上里遺址出土的陪葬的几形玉耳玦與卑南史前文化几形玉耳玦相似。圖／史前館
上里遺址出土的陪葬的几形玉耳玦與卑南史前文化几形玉耳玦相似。圖／史前館
分享

遺址台東

相關新聞

為溫泉花車嘉年華暖身 花蓮紅面鴨現身車站快閃熱舞

2019-11-16 17:50

影／酷MA萌！熊本熊可愛搞怪體操舞萌翻基隆

2019-11-16 15:32

台東2019後山文學獎 64位寫手得獎

2019-11-16 14:34

致敬！宜蘭文化獎出爐 得主李英茂 楊乾鐘 吳貴英

2019-11-16 13:59

追熊到熊本熊的故鄉 明年3月基隆港郵輪首航通八代市

2019-11-16 13:57

商研院下月花蓮辦論壇分享新南向商機 即起免費報名

2019-11-16 12:00

南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！

2019-11-16 10:36

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

礁溪燈花季點亮 美到明年3月

2019-11-15 23:55

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51

輕軌、民汐線 基隆議員：兩個都爭取

2019-11-15 23:36

基隆市政大樓案重提 議員建議撤回

2019-11-15 23:34

4年7千萬 太管處整、增建11山屋

2019-11-15 23:19

台東10大必玩 熱氣球最夯

2019-11-15 23:10

宜蘭神農商圈推暖消費 「愛您、愛我」9折周95折月來了

2019-11-15 16:30

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

大選到了基隆輕軌屢成箭靶 基隆議員：柯文哲才鬼扯

2019-11-15 14:42

用雞婆精神打敗冷漠！ 宜蘭內城尚德中華組防暴聯盟

2019-11-15 14:09

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16
看更多

熱門文章

南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！

2019-11-16 10:36

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管

2019-11-16 11:05

新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場

2019-11-15 19:12

新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工

2019-11-16 09:36

影／秋芒白山頭 東北角賞芒秘境十三層與茶壺山腳超美

2019-11-16 10:48

影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」

2019-11-15 19:29

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51

北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格

2019-11-15 23:49

台南水道博物館將破20萬人次 11/17入園抽限量一卡通

2019-11-16 07:18

美津濃馬拉松明5千人北海岸開跑 金山到石門交管注意

2019-11-16 11:13

總統立委選情白熱化 藍綠造勢新北拚場明晚土城將交管

2019-11-15 23:41

志玲姐姐婚禮倒數 警方：會主動協助交通疏導

2019-11-15 20:58

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54

影／鐵路一村拆了？火車頭園區願景館春節前完工

2019-11-15 23:04

桃園花彩節中壢展區登場 「花田童樂會」打造親子園區

2019-11-16 15:44

高雄入夜有耶誕氛圍 夢時代下雪了？草衙道有耶誕樹

2019-11-15 21:00

鄭永金與林光華前後腳今晚同台 力挺蔡英文

2019-11-15 21:16

卡安全！竹市退縮路口行穿線 防轉彎車內輪差視線死角

2019-11-16 16:57

台北知名老店再轉型 品牌重塑吸人潮

2019-11-16 15:40

苗栗縣生育津貼6600元全台第2低 議員陳品安建議1萬元

2019-11-15 20:27

新北危老都更 今年核定100件…達標

2019-11-15 23:42

埤塘解編爭議 民代控鄭文燦「點池成鑽」市府駁斥

2019-11-15 23:10

勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：不容挑戰公權力

2019-11-15 23:50

楊瓊瓔帶職參選立委 林佳龍批「教壞囝仔大小」

2019-11-16 15:33

洗刷山胞汙名正名原住民 「正名戰神」回首歷程血淚

2019-11-15 18:49

想要鼠年月曆 捐發票就可，23日中區國稅局換取

2019-11-16 12:38

苗縣明年編鄰長為民服務費 議員建議研擬核發要點

2019-11-15 21:09

影／揮毫「禮義廉恥」書藝同好聯展呼籲莫忘初心

2019-11-16 09:05

影／撙節關聖帝君聖誕經費 玉清宮贈新式無線電助消防

2019-11-15 22:16

合歡山箭竹林清出菸蒂衛生紙 志工感嘆：母湯喔

2019-11-16 14:13

南投林管處招考森林護管員 要有這兩項技能

2019-11-16 11:42

追熊到熊本熊的故鄉 明年3月基隆港郵輪首航通八代市

2019-11-16 13:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top