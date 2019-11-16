壯圍沙丘地景藝術節登場 12件作品各展特色

2019-11-16 17:46 中央社 宜蘭縣16日電



交通部觀光局等單位舉辦的「2019壯圍沙丘地景藝術節」今天起到明年3月底登場，12件地景藝術作品各自展現創作者特色，歡迎民眾前往欣賞。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、宜蘭縣政府及壯圍鄉公所共同舉辦的「2019壯圍沙丘地景藝術節」下午在宜蘭縣壯圍沙丘旅遊服務園區開幕，主辦單位邀請宜蘭在地的蘭陽舞蹈團為藝術作品翩翩起舞，宣告活動將舉辦到明年3月31日止，會場展出12件傑出地景藝術作品。

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東北角風管處長陳美秀表示，壯圍沙丘旅遊服務園區自去年4月正式啟用之後，為宜蘭旅遊觀光帶來新生機，這次又透過地景藝術節相互輝映，彰顯壯圍在地精神。

她表示，這12件傑出的地景藝術作品除有知名地景藝術家李蕢至及游文富進行創作，打造漂流木藝術廣場「加留沙浪」及超吸睛打卡熱點「坡白留青」之外，還有由專業評審評選出的10組地景藝術創作，打造兼具工藝性及實用性的作品，每件作品不但獨具特色且能彰顯壯圍在地所精神，成為宜蘭冬季旅遊熱點，民眾不能錯過。