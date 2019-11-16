林右昌：明年3月基隆港郵輪首航日本熊本
2019-11-16 16:48中央社 基隆16日電
基隆市長林右昌今天說，基隆和日本熊本縣八代市，近年都在推動郵輪產業發展，明年3月起公主郵輪將有8個航次從基隆港駛向八代市，這是兩個城市交流互動以來的最大成果。
日本九州熊本縣八代市去年和基隆市締結友好城市，近年來熊本縣也曾多次到基隆市舉辦物產展。今年的「熊本縣物產展in基隆」，結合魅力十足吉祥物熊本熊表演，今明兩天在基隆市東岸商場登場，讓整個商圈洋溢歡樂氛圍。
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林右昌中午出席開幕式時說，基隆市與八代市近年都在發展郵輪產業。明年3月起，8個航次的公主遊輪將從基隆港首航到八代港，藉基隆郵輪母港操作新航線，提供遊客不一樣旅遊觀光體驗，也是兩市合作以來最大的成果。
他表示，兩地經過多年合作促成新航線開啟，希望透過這條航線帶動更多觀光，也期待未來更多遊客搭郵輪從八代港來基隆，促成雙方更多經濟、文化與觀光旅遊交流，互蒙其利。
基隆市民政處表示，「熊本縣物產展in基隆」兩天活動時間從上午12時至下午7時，除穿插6場次熊本熊表演，日方還準備紙劇場、茶講座、燈心草飾品製作體驗、津輕三味線樂器及忍者表演，現場也展售熊本縣等物產，呈現精彩日本文化、藝術與美食饗宴，歡迎民眾參加。
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