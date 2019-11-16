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12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

影／酷MA萌！熊本熊可愛搞怪體操舞萌翻基隆

2019-11-16 15:32聯合報 記者游明煌／即時報導

日本熊本縣物產展今明2天在基隆市東岸廣場3樓廣場登場，上午舉行開幕式，下午點熊本熊進場跳體操舞，可愛模樣及各種搞怪姿勢，讓小朋友好瘋狂，不僅跟著跳舞，還搶著拍照，讓家長都忙翻了。

「酷MA萌！酷MA萌！」熊本熊一進場就掀起熱潮，大小朋友大聲呼喊，但在舞台前就先來個熱場，跌個「狗吃屎」，讓小朋友大喊小心一點，接著熊本熊繞場一圈，小朋友都像見到大明星般，像瘋了一樣吶喊著爭相要摸一摸。最後看到熊本熊要上台了，還有小朋友提醒「不要再跌倒了」，讓現場一片笑聲。

熊本熊在台上體操舞，小朋友都跟著跳，可愛模樣又有各種搞怪姿勢，即使不會說話，但靠著肢體語言就擄獲小朋友的心，在台上跳起體操舞，舞步萌翻了，魅力驚人，很受歡迎。

「熊本縣物產展in基隆」今明2天在東岸廣場3樓廣場登場，活動時間從上午12時至晚間7時，今天下午2、4、6時，及明天下午1、3、5時，共穿插6場次熊本熊部長(KUMAMON)表演，日方準備紙劇場、茶講座、燈心草飾品製作體驗、津輕三味線及忍者表演，精彩呈現日本文化、藝術及美食饗宴，明天還有1天，市府呼籲民眾把握機會。

酷MA萌！熊本熊可愛搞怪體操舞萌翻基隆。記者游明煌／攝影
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熊本熊基隆劇場

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