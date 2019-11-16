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台東2019後山文學獎 64位寫手得獎

2019-11-16 14:34聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

國立台東生活美學館辦理的「2019後山文學獎」，今天舉行頒獎典禮，計有「在地書寫散文類」、「新詩類」及「全民書寫短文類」等3類，共64位寫手獲獎。台東生活美學館館館長李吉崇表示，今年向國內外書寫高手廣發英雄帖，希望帶動後山文學風氣。

頒獎典禮包括立委劉櫂豪、縣府文化處長鍾青柏、台東大學人文學院長林永發、東華大學華文系主任許又方及各校指導老師蒞與會。李吉崇致詞表示，後山文學獎今年3類參賽作品總件數819件，其中「全民書寫短文類」不限國籍，吸引香港、日本、馬來西亞和中國等地作品。

64位獲獎得主中，就讀國立台東高中的李羿陞，同時榮獲在地書寫散文類及新詩類高中職組第1名，表現優異，令人矚目。另值得一提的是台東寶桑國中，該校師生踴躍投稿，師生獲得15個獎項，蟬連今年後山文學獎最大贏家。

得獎名單如下：「在地書寫散文類」社會組第1名周紫宸「店員」、第2名李家棟「歸墟」、第3名周欣宜「洛神」；高中職組第1名李羿陞「棧橋」、第2名林子皓「前往武嶺的詩人」、第3名高敏慈「貓系的悶騷老哥」；國中組第1名林嘉浩「不曾回收」、第2名黃美金「螺絲粉」、第3名謝寶鋒「離‧島」。

「在地書寫新詩類」社會組第1名許明涓「鹽來自果實表面──記太魯閣戰爭」、第2名拉夫喇斯 ‧ 璟榕「捕影人」、第3名林佑霖「登山慾」；高中職組第1名李羿陞「富山的灣」、第2名王貴福「新生的死亡」、第3名李苹「潛入水庫」；國中組第1名李翎「阿茲海默」、第2名李郁柔「胎記」、第3名羅王真「捕魚去」。

全民書寫短文類：特優曾元耀「印象立霧溪」、優選徐麗娟「甜祕密」、優選賴文誠「沉默的傾訴-訪霧鹿砲台」、優選謝祥昇「卑南曙光」、優選李佳芳「失眠的鳳林菸樓」、優選徐子晴「歸瀾」、優選黃珮姿「洄瀾物語」、優選林佩璇「一夜微光」、優選林唯雅「琢磨內海」、優選紀明宗「陋室赴」、優選何志明「舊台九線的光影」、優選桂春‧米雅「花75線上」、優選林詠翔「葉落慶修院」、優選戴翊峰「在你未竟的遠方」、優選張葦菱「明昌滿」、優選杜振木「山，是靜默的顏色」。

國立台東生活美學館辦理「2019後山文學獎」，今天舉行頒獎典禮，包括「在地書寫散...
國立台東生活美學館辦理「2019後山文學獎」，今天舉行頒獎典禮，包括「在地書寫散文類」、「新詩類」及「全民書寫短文類」等3類，共計64位寫手獲獎。圖／台東生活美學館提供
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