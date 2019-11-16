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致敬！宜蘭文化獎出爐 得主李英茂 楊乾鐘 吳貴英

2019-11-16 13:59聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

向偉大文化貢獻者致敬的「宜蘭文化獎」，今年邁入第8屆，今天頒獎典禮，文化獎座頒給90歲的李英茂，他擔任志工，推動台日文化交流多年，默默付出，傑出貢獻還獲日本令和天皇頒發「旭日雙光章」；而宜蘭文化紀念獎則頒給已故的畫家楊乾鐘、戲劇藝師吳貴英，感謝他們對宜蘭文化的貢獻。

宜蘭文化獎是最高榮譽，每兩年辦理一次，第1屆得獎者本地歌仔老藝師陳旺欉，第2屆得獎者蘭陽兒童推手邱阿塗 第3屆得獎者美術及舞蹈的陳忠藏及秘克琳神父，第4屆得獎者是北管戲劇老藝師莊進才，第5屆得獎者是致力於噶瑪蘭文化傳承再現、考古研究、宜蘭北管、歷史等事務的邱水金，第6屆得獎者是美術及文學的畫家王攀元、作家黃春明及賴西安（李潼），第7屆得獎者國樂教母張月娥、童玩之父黃恒男。

第8屆宜蘭文化獎座今天由縣長林姿妙頒贈李英茂，同時頒發宜蘭文化紀念獎給楊乾鐘、吳貴英，感謝他們對宜蘭文化的貢獻。

文化局指出，李英茂在學校擔任教師41 年、退休後 26年的志工服務生涯，致力於宜蘭與日本的文化交流，出錢出力、默默耕耘，導覽解說及座談講演，甚至應邀遠赴日本參與活動，促成宜、日雙方的官方交流，為國民外交立下典範。

李英茂2011年獲仰山文教基金會頒發「噶瑪蘭獎」，又因致力於日本文學翻譯與出版，推動台日文化交流甚力，榮膺2019年日本平成天皇所頒發「旭日雙光章」，他以志工身分參與宜蘭與日本相關文化交流工作無數。

獲紀念獎的楊乾鐘畢業於台北師範學校及師大藝術系，成績極為傑出，應盧纘祥(時任頭圍鄉鄉長)邀請返鄉到頭城初中任教，終生推動地方美術教育不遺餘力，著名畫家周澄、藍榮賢、阮義忠等人都出自他門下，造就眾多美術界傑出人才，他的創作呈現出40、50年代蘭陽風情，1999年逝世後，留下百幅作品，子女及學生成立楊乾鐘美學文化藝術基金會，2015年兒女及弟子與文化局合作，在頭城老街設立「楊乾鐘美學館」。

同時獲獎的吳貴英出生戲劇之家，從小耳濡目染深受戲劇的薰陶，11歲起便開始唱戲生涯，她哀怨的唱腔和身段，讓戲迷十分難忘，1959年她組「宜蘭英歌劇團」，是宜蘭縣歷史最久的歌仔戲班，她辛苦經營劇團，使得瀕臨絕傳的四平戲得以傳承，1986年榮獲民族藝術薪傳獎傳統戲劇類四平戲獎項，她將一生歲月奉獻在舞台，可惜她在1990年因病過世，留下宜蘭傳統戲劇界的遺憾，但她所締造的戲劇藝術成就，對提升宜蘭文化水準，有重大貢獻。

楊乾鐘之孫楊承訓（右）代表楊乾鐘領取宜蘭文化紀念獎。圖／宜蘭縣政府提供
楊乾鐘之孫楊承訓（右）代表楊乾鐘領取宜蘭文化紀念獎。圖／宜蘭縣政府提供
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吳貴英之女吳美子代表吳貴英領取宜蘭文化紀念獎。圖／宜蘭縣政府提供
吳貴英之女吳美子代表吳貴英領取宜蘭文化紀念獎。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭文化獎出爐，得主分別是（左起）李英茂、楊乾鐘、吳貴英。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭文化獎出爐，得主分別是（左起）李英茂、楊乾鐘、吳貴英。圖／宜蘭縣政府提供
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李英茂獲頒宜蘭文化獎。圖／宜蘭縣政府提供
李英茂獲頒宜蘭文化獎。圖／宜蘭縣政府提供
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文化局噶瑪蘭林姿妙

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