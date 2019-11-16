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追熊到熊本熊的故鄉 明年3月基隆港郵輪首航通八代市

2019-11-16 13:57聯合報 記者游明煌／即時報導

日本熊本縣物產展今明2天在基隆市東岸廣場3樓廣場登場，上午舉行開幕式，市長林右昌宣布一項好消息，他說，基隆和八代市都在推動郵輪產業的發展，明年的3月開始，從基隆港出發，有8個航次的公主郵輪將要駛向八代市，這是兩個城市交流互動以來最大的成果。

熊本熊可愛模樣又有各種搞怪姿勢，即使不會說話，但靠著肢體語言就擄獲很多粉絲的心，尤其跳起萌舞，民眾就立刻被圈粉，熊本熊的魅力驚人。

日本熊本縣物產展今天在基隆開展，開幕典禮在中午12時舉行，兩市市長一起為開幕剪綵，但不少民眾提早到等著看熊本熊表演卻沒有看到，難掩失望，市府表示，下午2時才會有第一場熊本熊表演。

林右昌表示，今天八代市中村長率團到基隆市，明年3月份會有4千以上，搭郵輪從基隆市出發到八代市參訪。明年3月首航，請大家把那1周的時間留下來，他邀請議長、議會、議員一起回訪八代市。

基隆港務公司分公司總經理劉詩宗說，港務公司積極拓展郵輪新航線，增日本其他旅遊景點，八代市是新增的一個旅遊點，規畫在6天5夜行程，明年3月首航八代市。

八代市市民使節團一行共63人昨到訪，兩市進行觀光旅遊、文化教育、產業交流，去年締結友好城市。八代港是國際商港，基隆是台灣北部天然良港，亞洲航線樞紐，具備港灣、潮汐小的區位優勢，是國際客貨、郵輪優先選擇。

中村市長指出，兩市去年締結友好城市，雙方學生、民間展開交流，兩地情誼更加深化。這次市民使節團，原先只招募30人，沒想到報名踴躍參與，參與人數最後多出一倍。兩市有重要港口，八代港明年3月郵輪專用碼頭完成，希望未來兩市能有定期航線。

「熊本縣物產展in基隆」今明2天在東岸廣場3樓廣場登場，活動時間從上午12時至晚間7時，今天下午2、4、6時，及明天下午1、3、5時，共穿插6場次熊本熊部長(KUMAMON)表演，日方準備紙劇場、茶講座、燈心草飾品製作體驗、津輕三味線及忍者表演，精彩呈現日本文化、藝術及美食饗宴。

日本熊本縣物產展今明2天在基隆市東岸廣場3樓廣場登場，明年3月從基隆港出發，有8...
日本熊本縣物產展今明2天在基隆市東岸廣場3樓廣場登場，明年3月從基隆港出發，有8個航次的公主郵輪將首航到八代市，可探訪熊本熊的故鄉。記者游明煌／攝影
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日本熊本縣物產展今明2天在基隆市東岸廣場3樓廣場登場，明年3月從基隆港出發，有8...
日本熊本縣物產展今明2天在基隆市東岸廣場3樓廣場登場，明年3月從基隆港出發，有8個航次的公主郵輪將首航到八代市，可探訪熊本熊的故鄉。圖／報系資料照
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日本熊本縣物產展今明2天在基隆市東岸廣場3樓廣場登場，明年3月從基隆港出發，有8...
日本熊本縣物產展今明2天在基隆市東岸廣場3樓廣場登場，明年3月從基隆港出發，有8個航次的公主郵輪將首航到八代市，可探訪熊本熊的故鄉。圖／報系資料照
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日本熊本縣物產展今明2天在基隆市東岸廣場3樓廣場登場，明年3月從基隆港出發，有8...
日本熊本縣物產展今明2天在基隆市東岸廣場3樓廣場登場，明年3月從基隆港出發，有8個航次的公主郵輪將首航到八代市，可探訪熊本熊的故鄉。圖／基隆市政府提供
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熊本熊基隆港郵輪

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