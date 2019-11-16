花蓮外送員1個月8起事故 縣府輔導組職業工會
2019-11-16 14:19中央社 花蓮縣16日電
美食外送員勞動權益受關注，花蓮2家美食平台進駐上線約1個月，就累積8件外送員交通事故案件，因應中央尚未制定管理法令，花蓮縣政府輔導外送員籌組工會，爭取應有權益。
社會處長張逸華表示，2家外送平台上月中陸續進駐後，目前Foodpanda有440名外送員、Uber Eats有350名，接受服務店家則有191間店。根據花蓮縣警局統計，花蓮美食外送平台上線約1個月，就累積8件外送員交通事故案件，造成6人受傷。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
張逸華指出，勞動部明年將公布適用全國的美食平台管理辦法，縣府目前也逐步輔導外送員成立職業工會，並將邀集衛生局、警察局及消保官，檢視現有法規能否保障外送員應有權益。
張逸華說，礙於外送平台為新興產業，有別既有公司行號的運作方式，沒有固定辦公室、集會時間及區域領導人，加上總公司又在台北，因此僅能透過臉書、通訊軟體詢問外送員成立職業工會的意願。
勞動部日前認定5家美食外送平台與外送員為僱傭關係，花蓮2家外送平台也在其中。張逸華指出，僱傭適用勞基法，在工時、加班皆有限制，但僱傭或承攬關係仍要以契約內容檢視；目前縣府尚未收到勞動部正式公文，會持續輔導外送員成立職業工會。
留言