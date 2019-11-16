親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

花蓮外送員1個月8起事故 縣府輔導組職業工會

2019-11-16 14:19中央社 花蓮縣16日電

美食外送員勞動權益受關注，花蓮2家美食平台進駐上線約1個月，就累積8件外送員交通事故案件，因應中央尚未制定管理法令，花蓮縣政府輔導外送員籌組工會，爭取應有權益。

社會處長張逸華表示，2家外送平台上月中陸續進駐後，目前Foodpanda有440名外送員、Uber Eats有350名，接受服務店家則有191間店。根據花蓮縣警局統計，花蓮美食外送平台上線約1個月，就累積8件外送員交通事故案件，造成6人受傷。

張逸華指出，勞動部明年將公布適用全國的美食平台管理辦法，縣府目前也逐步輔導外送員成立職業工會，並將邀集衛生局、警察局及消保官，檢視現有法規能否保障外送員應有權益。

張逸華說，礙於外送平台為新興產業，有別既有公司行號的運作方式，沒有固定辦公室、集會時間及區域領導人，加上總公司又在台北，因此僅能透過臉書、通訊軟體詢問外送員成立職業工會的意願。

勞動部日前認定5家美食外送平台與外送員為僱傭關係，花蓮2家外送平台也在其中。張逸華指出，僱傭適用勞基法，在工時、加班皆有限制，但僱傭或承攬關係仍要以契約內容檢視；目前縣府尚未收到勞動部正式公文，會持續輔導外送員成立職業工會。

外送員勞動部

相關新聞

台東2019後山文學獎 64位寫手得獎

2019-11-16 14:34

致敬！宜蘭文化獎出爐 得主李英茂 楊乾鐘 吳貴英

2019-11-16 13:59

追熊到熊本熊的故鄉 明年3月基隆港郵輪首航通八代市

2019-11-16 13:57

商研院下月花蓮辦論壇分享新南向商機 即起免費報名

2019-11-16 12:00

南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！

2019-11-16 10:36

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

礁溪燈花季點亮 美到明年3月

2019-11-15 23:55

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51

輕軌、民汐線 基隆議員：兩個都爭取

2019-11-15 23:36

基隆市政大樓案重提 議員建議撤回

2019-11-15 23:34

4年7千萬 太管處整、增建11山屋

2019-11-15 23:19

台東10大必玩 熱氣球最夯

2019-11-15 23:10

宜蘭神農商圈推暖消費 「愛您、愛我」9折周95折月來了

2019-11-15 16:30

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

大選到了基隆輕軌屢成箭靶 基隆議員：柯文哲才鬼扯

2019-11-15 14:42

用雞婆精神打敗冷漠！ 宜蘭內城尚德中華組防暴聯盟

2019-11-15 14:09

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16

他突然肚痛 醫師救命：是瘤破像引爆體內不定時炸彈

2019-11-15 11:54

礁溪溫泉燈花季今天下午點燈 美到明年3月1日

2019-11-15 11:30

國立高中首創的舞蹈班30歲 連續第29屆的舞展免費索票

2019-11-15 11:19

台東池上鄉擦亮品牌 榮獲台灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎

2019-11-15 10:30

歡慶與盛岡市締盟 花蓮市辦哈日購物節最大獎抽機票

2019-11-15 09:47

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16

台東十大必玩票選出爐 熱氣球活動榮登首選

2019-11-15 11:37
看更多

熱門文章

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！

2019-11-16 10:36

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管

2019-11-16 11:05

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

竹市警主動查證兒虐片 呼籲民眾：別盲目轉傳

2019-11-15 16:33

新北柑園列重點空汙查緝區 家具行偷排廢氣遭查獲

2019-11-15 17:58

新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工

2019-11-16 09:36

嘉市西區國民運動中心 教育部長承諾納110年前瞻2.0

2019-11-15 17:40

影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」

2019-11-15 19:29

好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場

2019-11-15 19:12

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top