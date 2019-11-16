商研院下月花蓮辦論壇分享新南向商機 即起免費報名

2019-11-16 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



中央力推新南向，經濟部國際貿易局委託財團法人商業發展研究院（商研院），下月5日將在花蓮辦國際論壇，邀請新加坡、越南重量級專業人士，分享新南向市場的創新行銷開發，讓在地業者掌握東南亞商機，即起歡迎花蓮小農、特色業者免費報名。

「新南向x新商機 樹立臺灣產業新標竿-花蓮國際論壇」，將於12月5日星期四在花蓮翰品酒店登場，商研院邀請到新加坡郵政助理副總裁 Mr.Derek Tan，及越南知名零售商Buy2Sell採購經理 Nicolas Cabero，深談國際創新行銷的執行規畫與看法。

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商研院指出，新南向市場已成全球趨勢，且市場快速成長，商研院透過每年的論壇活動、成果發表會等，將台灣產業在境外行銷的創新與多元性一一展現，期待更多不同領域的業者投入，以多元化的商品，加深MIT市場品牌形象。

商研院表示，這次特別選在花蓮舉辦國際論壇，邀請重量級講者提供東部業者東協、南亞市場商情資訊及諮詢，讓更多花蓮在地產業了解，並投入創新行銷模式，歡迎在地業者報名，報名網址 洽詢專線（03）8572277。