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南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！

2019-11-16 10:36聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

南迴公路拓寬工程台東段幾乎已完工通車，有民眾發現部分截彎取直後的舊公路，已成為「動物樂園」，許多動物悠閒的在舊公路上趴趴走，包括台灣獼猴、猛禽鳥類、山羌等等，讓民眾驚奇不已。台東縣政府農業處呼籲盡可能不去干擾或餵食。

「沒有車輛經過，動物都安心下山了。」太麻里新香蘭林姓村民說，像是409公里到410公里的松子澗段，早期都有動物為了覓食越過馬路被往來車輛輾壓，現在路段截彎取直後，車輛走新公路，舊公路自然是動物快樂的天堂路，不受威脅。

現在舊公路上常見整群野生台灣獼猴在公路旁休息嬉戲，運氣好還會有山羌、長鬃山羊、白鼻心或環頸雉走在馬路上，動物變多了，也會看到大冠鷲、鳳頭蒼鷹及貓頭鷹等猛禽鳥類低空盤旋，或棲息在路旁樹梢，這是公路難得一見的景象。

公路總局西濱南工處表示，從太麻里香蘭至達仁安朔，全長近60公里的拓寬工程，無論截彎取直或高架橋的設計，不只風景美，整個構造更留下生物通道，確保野生動物能夠順利移動覓食，這是當初納入工程很重要的一環，也逐漸看到成果。

台東縣政府農業處表示，避免影響野生動物自然發展，呼籲民眾盡可能不去棲息地干擾或去作出餵食的行為，更嚴禁獵捕，以免觸法。

舊公路上常見整群野生台灣獼猴在公路旁休息、嬉戲。圖／讀者提供
舊公路上常見整群野生台灣獼猴在公路旁休息、嬉戲。圖／讀者提供
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南迴公路拓寬工程台東段幾乎已完工通車，有民眾發現部分截彎取直後的舊公路，已成為「...
南迴公路拓寬工程台東段幾乎已完工通車，有民眾發現部分截彎取直後的舊公路，已成為「動物樂園」。圖／讀者提供
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舊公路動物變多了，也會看到猛禽鳥類低空盤旋，或棲息在路旁樹梢。圖／讀者提供
舊公路動物變多了，也會看到猛禽鳥類低空盤旋，或棲息在路旁樹梢。圖／讀者提供
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南迴公路太麻里香蘭至達仁安朔，全長近60公里的拓寬工程，無論截彎取直或高架橋的設...
南迴公路太麻里香蘭至達仁安朔，全長近60公里的拓寬工程，無論截彎取直或高架橋的設計，不只風景美，整個構造更留下生物通道，確保野生動物能夠順利移動覓食。圖／公路總局提供
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台灣獼猴台東貓頭鷹

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