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宜蘭神農商圈推暖消費 「愛您、愛我」9折周95折月來了

2019-11-15 16:30聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭市神農商圈是宜蘭縣內第一個有組織的商圈，商圈成員計有250家商店，貨色齊全，範圍涵蓋了新月廣場至宜蘭大學委外經營商店。

宜蘭市公所積極輔導協助下，成為宜蘭第一個通過交通部觀光局國民旅遊卡適用的商圈，榮獲經濟部中小企業處補助，舉辨商圈促進消費，在大環境景氣寒冬中，注入一股暖流。

宜蘭市神農商圈推出「愛您、愛我」促進消費活動月，17日上午9點起在神農兒童公園開幕，推出「兒童日」，有音樂會、DIY體驗與兒童伴手禮； 11月18日到24日是「9折周」，商圈店家9折並有特惠商品；11月25日到12月14日則是「95折月」，商圈店家推95折及特惠商品。

同時，12月15日為商圈「感謝日」，當天為感謝消費者的關愛及各店家的努カ，閉幕式在神農大帝五穀廟敬備福食，祈求大家的平安與發財。

神農商圏指出，促進消費活動以「愛您、愛我」為主題。「愛」是人相處的極緻，商業買賣也是一種人的相處，帶有熱情、親切有暖意的買賣才是消費者與店家之福。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭舊城區懷舊產業資源豐富，並有二大商圈（神農、東門）提供宜蘭市民生與觀光消費，但隨著生活現代化與消費與觀光型態的轉變，去年度宜蘭市公所向經濟部爭取商業街區創新發展補助計畫 -宜蘭市「懷舊慢活新都心 行動魅力心體驗」輔導神農商圏和東門夜市店家建置行動支付系統（例如：街口支付、歐付寶…等）強化商圈業者的競爭力與提升服務等級，更打造東門夜市為全國第一個數位消費夜市，期望透過本次的活動，達到提振商機與帶動區域觀光與強化地方經濟永續發展的目的。

宜蘭市公所積極輔導協助下，神農商圈成為宜蘭第一個通過交通部觀光局國民旅遊卡適用的...
宜蘭市公所積極輔導協助下，神農商圈成為宜蘭第一個通過交通部觀光局國民旅遊卡適用的商圈，榮獲經濟部中小企業處補助，並推出「愛您、愛我」促進消費活動月。圖／宜蘭市公所提供
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