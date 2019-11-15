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港中大校長指校園已遭外來示威者佔領 呼籲師生撤離

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭大學校門今天開拆，未來新校門將以地景式公共藝術呈現，透過招商區、校門穿堂與警衛室整合，以鏤空的紅磚立面形塑整體性入口意象，塑造校園新精神。

宜蘭大學指出，前年（106年）校園整體規畫時，發現校門至行政大樓的段落是農校時期至今的入口軸線，目前與道路中心偏移4.7公尺，校門屋齡老舊，與門前神農路緩衝帶過短，腹地不足，門前代表校門意象的老茄苳也成為視覺死角，不利於交通進出。

同時，學校自改制大學後，歷年總偶有學生反映，此種校門為威權統治象徵，應予以改建，加上近年校門上磁磚因年代久遠，常有剝落情形，該校門若持續保留，尚須進行耐震補強及無障礙等工程，經考量種種因素，在核定校園整體規畫報告書後，即規畫中軸線工程，重新建構校園入口，將校門區藉由退縮、改變路幅與角度，塑造出可等候的開放空間。

而宜蘭大學的校門演變，因時代背景與需求不同，顯見多樣化與特色。

校方指出，宜蘭大學在民國15年(昭和元年)，正式成立校名為「台北州立宜蘭農林學校」，早期的校門前有座木橋以及「護校河」，民國19年校門口除了石柱外，僅有一小短的生籬，直到民國20年，校門連接行政大樓，兩旁的樹木才長至約成人的高度，民國27年生籬改為鐵柵欄，台灣光復後，校門邊圍牆改為磚造並題上「時代考驗青年、青年創造時代」字樣。

校方表示，民國68年底，校門因校園擴建而重新改建，直至民國77年至87年「國立宜蘭農工專科學校」時期，才在民國81年重建校門，造型上以不平衡設計理念，表達農工整合交流意象，有飲水思源，繼往開來積極意義。

校門在民國81年農專時期建立至今，民國93年7月20日時，以「該校門近交通瓶頸位置，民意與交通隊屢次反映，希望能儘速將校門遷移」之由，報請教育部核定報廢及拆除原大門（含警衛室），並於93年8月12日獲教育部函復同意報廢，校門在當時即已完成報廢及除帳程序。

宜蘭大學指出，每個階段的校門除了代表每個時代的演進，更在符合每個時期必要需求考量下而規畫建造，

最早期的校門前竟然有「護校河」，農工職校時期的校門題字，還是請書法大師于右任書寫，隨著時代的演進，每個時期校門都有不同的特色，近年校內新建完成行政中心，考量到自校門至行政中心前的景觀、鋪面、交通動線與排水等，拆除舊校門重建，營造新的入口氛圍與校園門戶意象，期待未來的新校門亮麗登場。

宜蘭大學新校門設計圖。圖／宜蘭大學提供
宜蘭大學新校門設計圖。圖／宜蘭大學提供
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宜蘭大學現有校門拆了。資料照片
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宜蘭大學現有校門今天開拆了。記者羅建旺／攝影
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宜蘭大學校門演變歷程。圖／宜蘭大學提供
宜蘭大學校門演變歷程。圖／宜蘭大學提供
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宜蘭大學現有校門今天開拆了。記者羅建旺／攝影
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宜蘭大學校門歷經演變，如今將再進化到2020版，圖為新校門模擬圖。圖／宜蘭大學提...
宜蘭大學校門歷經演變，如今將再進化到2020版，圖為新校門模擬圖。圖／宜蘭大學提供
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