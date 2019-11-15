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大選到了基隆輕軌屢成箭靶 基隆議員：柯文哲才鬼扯

2019-11-15 14:42聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

台北市長柯文哲日前到三重輔選時指出，基隆輕軌、北宜直鐵和高鐵延伸宜蘭都要做，合起來就是鬼扯，基隆市議員藍敏煌早上問市長林右昌能接受柯的說法嗎？藍敏煌說，他認為柯文哲市長才是鬼扯，他個人主張捷運民生汐止線延伸到基隆，林市長要做基隆輕軌，他也樂觀其成，兩個都可以做啊。

藍敏煌早上在議會總質詢時，問林右昌市長，柯文哲說「基隆輕軌、北宜直鐵和高鐵延伸宜蘭都要做，合起來就是鬼扯」這你能接受嗎？他講到基隆輕軌。

林右昌回答，那個柯搞錯了，高鐵和直鐵不會都做，可能柯市長不是很了解這個狀況，對柯的說法，他沒有評論。

藍敏煌說，他認為柯市長才是鬼扯，柯文哲亂講話，是他鬼扯，因為關係到基隆輕軌，他非常關心啊，他個人主張捷運民生汐止線延伸到基隆，林市長執政後大轉彎，搞個基隆輕軌，他也樂觀其成，當時很多人反對，但他獨排國民黨眾議，兩個都可以做啊。英明的市長就是兩個都爭取，輕軌做好，還是要繼續爭取民生汐止線拉到基隆。

大選到了，基隆輕軌屢成箭靶，韓國瑜副手張善政，昨天到基隆也指基隆輕軌不可行，基隆市長林右昌說，張善政應該是狀況外，不了解現在基隆輕軌可行性評估已通過，中央預算也編了，正在進行綜合規畫，基隆輕軌是所有軌道建設速度及進度最快。國民黨在基隆執政數十年，20多年前就說要蓋捷運，蓋到現在八字都沒有一撇，請張善政不要來搗亂。

藍敏煌說，他認為柯文哲市長才是鬼扯，他個人主張捷運民生汐止線延伸到基隆，林市長要...
藍敏煌說，他認為柯文哲市長才是鬼扯，他個人主張捷運民生汐止線延伸到基隆，林市長要做基隆輕軌，他也樂觀其成，兩個都可以做啊。記者吳淑君／攝影
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針對國民黨副總統參選人張善政說基隆輕軌絕不可行，基隆市長林右昌昨天回應，請張善政...
針對國民黨副總統參選人張善政說基隆輕軌絕不可行，基隆市長林右昌昨天回應，請張善政不要來搗亂。記者游明煌／翻攝
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基隆輕軌林右昌柯文哲

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