用雞婆精神打敗冷漠！ 宜蘭內城尚德中華組防暴聯盟

2019-11-15 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心資料分析顯示，員山鄉周邊有多處家暴熱點，宜蘭縣員山鄉內城社區發展協會從100年起即投入社區家庭暴力防治工作，為提升社區反暴力之知能，打造暴力零容忍社區意識，內城社區積極向衛生福利部申請「宜蘭縣性別暴力社區初級預防推廣計畫」，並由宜蘭縣政府社會處輔導協助，結合尚德社區與中華社區成立「聯合社區防暴聯盟」。

「拿出雞婆精神！」內城社區發展協會理事長簡裕鴻表示，內城早期是一個典型鄉下農村充滿濃厚的人情味，人際互動殷切及熱絡，會關心彼此家庭狀況及生活中大小事，倘若發生家庭暴力事件，村民們亦會迅速提供資源及意見，但近年來因社區人口結構及環境氛圍改變，人與人之間互動逐漸冷漠，如何恢復過去村民雞婆的精神，再度喚起社區居民的防暴意識，是件重要的事情。

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「聯合社區防暴聯盟」要透過教育宣導、關懷訪視、不同主題的親子教育講座及弱勢家庭送餐服務，將反家暴意識紮根於社區，讓社區間建立安全支持網絡，因此，明天（16日）推出「牽起家庭希望，繫住愛」行動，在員山鄉尚德社區活動中心，由3大社區聯合舉辦社區防暴宣導。

活動中，透過於員山鄉地圖，邀請貴賓及3社區理事長們一起繫上紫絲帶，傳達員山鄉社區齊力共同防暴的心意，並許下對家庭的願望祝福，參與透過紫絲帶祝福卡，寫下自己心中幸福家庭的盼望，期待社區人民生活能遠離暴力，朝向打造零暴力的友愛社區環境，讓愛永不止息。

尚德社區發展協會理事長黃境堂表示，過去在村內一有事情發生，哪怕只是一丁點的小事也會變成全村的事，每個人都會義不容辭的幫忙，可見社區的意識對於防暴工作相當重要，惟有破除家暴為家務事，才能遏止暴力發生。